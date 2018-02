Žilina získala do tímu mládežníckeho reprezentanta Gamboša

Dvadsaťročný stredopoliar je odchovanec MŠK.

Žilina 5. februára (TASR) - Mládežnícky futbalový reprezentant Martin Gamboš prichádza do fortunaligového klubu MŠK Žilina na hosťovanie do konca sezóny z nemeckého TSV 1860 Mníchov.



Dvadsaťročný stredopoliar je odchovanec MŠK. "Som nesmierne šťastný, že sa vraciam tam, kde som s futbalom začínal. V Žiline sa vždy hrával atraktívny futbal, preto ma to sem veľmi lákalo. Určite sa chcem posunúť ďalej a pomôcť Žiline v boji o titul. Ďakujem celému klubu za dôveru, budem sa snažiť zo všetkých síl ju nesklamať," povedal Gamboš pre klubový web.



"Martin Gamboš je náš odchovanec, ktorý v dvanástich rokoch odišiel spolu s rodičmi do Mníchova. Má potenciál, v stredovej formácii môže hrať na viacerých pozíciách. Stále je mladý, má nemecké návyky, preto veríme, že časom nám môže priniesť kvalitu a pridanú hodnotu. Nechceme nič urýchliť, pretože mal zdravotné problémy. Uvidíme, ako si zvykne na tréningový proces. Je len na ňom, ako bude svoj potenciál rozvíjať," vyhlásil športový manažér "šošonov" Karol Belaník.