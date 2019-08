Žilina predĺžila zmluvu s talentovaným Ďurišom do roku 2022

Dvadsaťročný krídelník prešiel v Akadémii MŠK všetkými vekovými kategóriami a aktuálne je stálou súčasťou A-tímu.

Žilina 9. júna (TASR) - Vedenie slovenského futbalového klubu MŠK Žilina sa dohodlo na predĺžení zmluvy s Dávidom Ďurišom.



Dvadsaťročný krídelník prešiel v Akadémii MŠK všetkými vekovými kategóriami a aktuálne je stálou súčasťou A-tímu. "Som vďačný za dôveru a zároveň veľmi spokojný, že môžem pokračovať v najlepšom klube na Slovensku a zlepšovať sa v ňom," cituje slová Ďuriša internetový portál mskzilina.sk. "Určite sa budem snažiť preukázanú dôveru splatiť čo najskôr a čo najlepšie. Som rád, že som sa uchytil v prvom tíme, chalani ma prijali dobre. Teraz už len hrať čo najčastejšie. Ide to podľa plánu. Verím, že čím skôr príde aj gól v lige. Najbližšia ambícia je prepracovanie sa do základnej zostavy a góly už budú bonus," dodal útočník.



Vedenie MŠK si služby rodáka zo Žiliny poistilo novým kontraktom s platnosťou do 30. júna 2022.