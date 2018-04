Žilina si chce v pohári v Ružomberku napraviť chuť

Semifinále SP - Slovnaft Cupu 2017/2018:

utorok 3. apríla 17.00 h.:



17.00 hod. MFK Ružomberok - MŠK Žilina (Vlk, Mókoš, Bednár)





streda 4. apríla 18.30 h.:



18.30 ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava (Sedlák, Kováč, Chládek) 17.00 hod. MFK Ružomberok - MŠK Žilina (Vlk, Mókoš, Bednár)18.30 ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava (Sedlák, Kováč, Chládek)

Bratislava 2. apríla (TASR) - V utorok a v stredu sa 49. ročník futbalového Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2017/2018 dostane do predposlednej fázy. O postup do finále zvedú v utorok boj Ružomberok a Žilina, líder Fortuna ligy Spartak Trnava sa o deň neskôr predstaví na Pasienkoch proti Slovanu Bratislava.Ružomberok v sobotu prehral práve na pôde Slovana v 3. kole nadstavbovej časti FL 0:1. Jeho súper zo Žiliny dopadol ešte horšie, na vlastnom trávniku podľahol Trenčínu 1:5.povedal pre klubový web tréner "šošonov" Adrián Guľa. Žilinčania by sa chceli v pohári revanšovať za prehru, ale potrebujú podať lepší výkon:poznamenal Michal Škvarka.V druhom semifinále na seba narazia prvé dva tímy fortunaligovej tabuľky. Líder z Trnavy a druhý Slovan si dajú repete aj v sobotu 7. apríla v lige, pričom si len vymenia domáce ihriská. Finále SP sa bude hrať 1. mája práve v Trnave a aj preto sa Spartak dvojnásobnú motiváciu. Uspieť však túži aj Slovan.vyhlásil pre klubový web Slovana Joeri de Kamps, ktorý sa proti Trnave gólovo v lige presadil pred rokom.Semifinále SC sa hrá dva zápasy, odvety sú na programe 18. apríla. Víťaz Slovnaft Cupu si zabezpečí postup do Európskej ligy UEFA 2018/2019 a tiež bude hrať o česko-slovenský Superpohár, ktorého dejisko bude tento rok na Slovensku.