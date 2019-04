Žilina so štvrtou prehrou za sebou, Šošoni myslia na Slovenský pohár

Žilinčania sa pokúsia hodiť za hlavu štyri ligové prehry po sebe a celkovo šesť zápasov bez víťazstva a zdolať súpera, ktorému nepodľahli už v 9 zápasoch v rade.

Michalovce 28. apríla (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina neukončili sériu bez víťazstva ani v Michalovciach a na trojbodový zápis čakajú už 6 kôl. Uvedomujú si, že klesanie na duchu by im nepomohlo, zvlášť nie pred blížiacim sa finále Slovenského pohára. To je podľa stredopoliara Jakuba Holúbeka prioritou pre najbližšie obdobie.



Zápas Michaloviec so Žilinou v 6. kole skupiny o titul bol už ich šiesty vzájomný duel v sezóne 2018/2019. Štyrikrát sa stretli vo Fortuna lige, nedávno dvakrát v semifinále Slovenského pohára. Bilancia 3 víťazstvá a 2 remízy bola priaznivá pre Žilinčanov, tí však v šiestom meraní síl nenadviazali na predošlé výkony a v Michalovciach prehrali 1:2. "Do zápasu sme vstúpili dobre, aktívne, vytvorili sme si aj šance. Potom sme však dostali dva zbytočné góly a na konci polčasu sme to akoby zabalili. V druhom to už bolo lepšie, boli tam náznaky šancí. Ale nestačilo to. Musíme sa viac tlačiť do pokutového územia a byť v ňom agresívnejší," uviedol pre TASR Jakub Holúbek.



"Šošoni" v prvom polčase nezužitkovali viaceré ofenzívne akcie a z následného dvojgólového trestu sa už nespamätali. K obratu im nepomohla ani vyše polhodinová presilovka. Z nej síce vyťažili gól Tomiča, viac však brankára Kiru neprekonali. "Chceli sme ísť za víťazstvom a najmä sme si chceli spraviť náladu pred finále Slovenského pohára s Trnavou. Preto musíme dať teraz hlavy hore a plne sa na to koncentrovať," poznamenal Holúbek narážajúc na najbližší cieľ svojho tímu.



Ním je úspech v pohárovej súťaži, ktorá vyvrcholí v stredu 1. mája na neutrálnom ihrisku v Nitre. Žilinčania sa pokúsia hodiť za hlavu štyri ligové prehry po sebe a celkovo šesť zápasov bez víťazstva a zdolať súpera, ktorému nepodľahli už v 9 zápasoch v rade. "Nepomohlo by nám, keby sme boli prehnane smutní z negatívnej série v lige. Vieme podržať jeden druhého, do zápasov vždy dávame maximum. Našou najbližšou prioritou je finále Slovenského pohára, do ktorého dáme všetko," dodal Holúbek.