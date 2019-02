Žilina v Tipsport lige deklasovala Liptovský Mikuláš

MsHK DOXXbet Žilina – MHk 32 Liptovský Mikuláš 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)



Góly: 8. Rud. Huna (Jenčík, Mar. Hudec), 11. Jenčík (Matejka), 24. Surovka (Dom. Rehák), 35. Bárta (Rud. Huna, J. Ručkay), 42. Podešva (Hvila), 48. Rud. Huna (Jenčík) – 37. Piatka (Uhrík, Nádašdi). Vylúčení: 6:4 na 2 min, navyše: Mar. Hudec 5+10+DKZ za pästný súboj a nešportové správanie – M. Bača 5+DKZ za pästný súboj, presilovky a oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Valach, Soós – Árkovics (obaja Maď.), M. Orolin, 842 divákov.



Žilina: Fučík – Kučný, Matejka, Jankovič, Dubeň, Piegl, Bagin, Mar. Hudec, Dlugoš – Jenčík, Húževka, Rud. Huna – Bárta, J. Ručkay, Milý – Hvila, Podešva, Beránek – Dom. Rehák, Surovka, Síkela.



Liptovský Mikuláš: Šimko – Suchý, Kurali, J. Nemec, Nádašdi, M. Bača, Mezovský, S. Droppa – Rich. Huna, Rób. Huna, Nechaj – Uram, Oško, J. Sukeľ – R. Varga, Tamáši, Žiak – Uhrík, Piatka, Števuliak - 21. Vybíral

HC Košice - HK Nitra 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)



Góly: 11. Suja (Kafka, Slovák), 32. Petráš (Suja, Sýkora), 44. Brophey (Dudáš, Petráš) – 9. Lantoši (z trestného strieľania), 25. Buček (Bortňák), 30. Buček (Majdan, Morrison), 40. Scheidl (Lantoši, Kerbashian). Rozhodovali: Orolin, Novák - Kollár, Stanzel, vylúčení: 5:5 na 2 min, navyše: Brophey (Košice) 10 min za nešportové správanie, Slovák (Nitra) 5+DKZ za narazenie na mantinel, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 4743 divákov.



HC Košice: Škorvánek (41. Laco) - Koch, Slovák, Derluk, Šedivý, Dudáš, Pretnar, Pulli - Petráš, Brophey, Spilar - Sýkora, Suja, Kafka - Lušňák, Ignatuškin, Šerbatov - Žitný, Galamboš, Hričina - Jokeľ



HK Nitra: Hanuljak - Mezei, McCormack, Pupák, Morrison, Rais, Versteeg, Korím - Blackwater, Slovák, Lantoši - Scheidl, Kerbashian, Majdan - Buček, Bortňák, Rapáč - Minárik, Čaládi, Hrušík - Pätoprstý

Tréner Nitry Antonín Stavjaňa: Obojstranne veľmi dobrý zápas...



Tréner HC Košice Roman Šimíček po prehre doma s Nitrou



HKM Zvolen – MAC Budapešť 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)



Góly: 29. Michal Chovan (Kelemen), 39. Kytnár (Handlovský, Fraser), 60. Kytnár (Zeleňák). Rozhodovali: Müllner, P. Stano – Šefčík, Frimmel. Vylúčení na 2 min: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 1798 divákov.



Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Hraško, Zeleňák, Drgoň, Ulrych, Roman – Vandas, Kytnár, Handlovský - Marcinek, Michal Chovan, Obdržálek - Zuzin, Mitchell, Kelemen – Vandane, S. Petráš, Andrisík



Budapešť: Bálisz – Pozsgai, Macaulay, Negrin, Dudás, Garát, Burt, Vokla, Kreisz – Orbán, Langkow, Bodó – Klempa, Brown, Dansereau – Odnoga, K. Nagy, Terbócs – Pápa, Majoross, Szigeti

Tréner Gergely Majoross hodnotí zápas HKM Zvolen - MAC Budapešť



A. Podkonický: Som veľmi rád, že sme to zvládli a vyhrali bez gólu



HC 07 Detva - HK Dukla Trenčín 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)



Góly: 12. Hodgson (McLean), 17. Mart. Chovan (Puliš) - 2. Sojčík (Starosta), 14. Varga (Radjenovič, Bokroš), 25. Sádecký (Bartovič, Krejči), 27. Varga (Sojčík, Olvecký), 39. Varga (Radjenovič), 52. Hecl (Bartovič). Rozhodcovia: Goga, Rencz, Tvrdoň, Kis-Király, vylúčenia: 3:6, navyše: Betker - Dlouhý, obaja za bitku, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0



HC 07 Detva: Zalivin (27. Petrík) - Mar. Chovan, Kuklev, Golian, Sládok, F. Fekiač, Betker, Gachulinec, Jendrol - Ščurko, Murček, Puliš, Hodgson, McLean, Žilka, Král, Mat. Chovan, Gašpar, Török, V. Fekiač, Ďaloga



HK Dukla Trenčín: Valent - Rýgl, Starosta, Bokroš, Krejčí, Husár, Gula, Dužek - Radivojevič, Ölvecký, Sojčík, Bartovič, Sádecký, Hecl, Varga, Radjenovič, Švec, Mikula, Dlouhý, Hudec

DVTK Miškovec - HC'05 iClinic Banská Bystrica 4:5 pp (1:3, 3:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 10. Milam (Crawford, Vas), 21. Pance (Kulmala, Szirányi), 22. Kulmala (Magosi), 28. Loiseau (Vas) – 2. Lamper (Šoltés), 3. Mihálik (Selleck, Asselin), 16. Higgs (Faille), 47. Surový (Nemčík, Kubka), 63. Asselin (Faille). Rozhodovali: Snášel, Štefik – Bogdaň, Výleta, vylúčení: 6:9 na 2 min, navyše: Hajós (Miškovec), Marshall a Southorn (obaja B.Bystrica) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 3:2, oslabenia: 0:0, 1205 divákov.



Miškovec: Vay – Kiss, Crawford, Láda, Szirányi, Milam, Göz – Kulmala, Vas, Pance – Magosi, Loiseau, Harrison – Somogyi, Galanisz, Miskolczi – Ritó, Hajós, Vojtkó – Albert



B.Bystrica: Williams – Marshall, Mihálik, Southorn, Glenn, Kubka, Ďatelinka, Nemčík – Asselin, Faille, Selleck – Bartánus, Higgs, Šťastný – Lamper, Surový, Šoltés – Gabor, Zigo, Koper – Češík

tabuľka:



1. Banská Bystrica 55 31 7 5 12 191:133 112



2. Zvolen 55 29 7 7 12 183:121 108



3. Nitra 55 30 5 4 16 210:135 104



4. Košice 55 30 4 5 16 179:134 103



5. Poprad 55 27 9 3 16 161:140 102



6. Nové Zámky 55 25 6 5 19 141:124 92



7. Trenčín 55 23 7 4 21 146:131 87



8. DVTK Miľšovec 55 22 6 8 19 145:145 86



9. Detva 55 16 3 8 28 145:191 62



10. MAC Budapešť 55 16 3 7 29 151:192 61



11. L. Mikuláš 55 16 2 3 34 124:172 55



12. Žilina 55 11 7 5 32 147:207 52



Bratislava 22. februára (TASR) - V šlágri 53. kola Tipsport Ligy zvíťazili hokejisti Nitry na ľade Košíc 4:3. Vďaka triumfu preskočili "corgoni" v tabuľke práve "oceliarov" o jeden bod a sú tretí.Žilina si na vlastnom ľade poradila s Liptovským Mikulášom hladko 6:1 a Trenčania po triumfe 6:2 v Detve dosiahli druhé víťazstvo za sebou.Na čele tabuľky je aj naďalej Banská Bystrica, ktorá zvíťazila na ľade Miškovca 5:4 po predĺžení. Náskok "baranov" sa však zmenšil o jeden bod, pretože druhý Zvolen triumfoval 3:0 nad Budapešťou. Bystričania majú na konte 112 bodov, Zvolenčania 108. Tretia Nitra nazbierala 104.V pre Žilinu existenčnom šesťbodovom súboji sa hral v úvodnej časti svižný hokej bez zbytočného prerušovania. "Vlci" boli o čosi lepším tímom a aktivitu z úvodných minút premenili na prvý gól v 8. min, keď Jenčík poslal do jazdy puk Rudolfovi Hunovi a ten strelou po ľade prekonal Šimka. O tri minúty už bolo 2:0, keď z obrany podporil útok Matejka, z pravej strany prihral nabiehajúcemu Jenčíkovi, ktorý bez prípravy po druhý raz rozvlnil sieť Liptákov. Domáci mali potom k dispozícii presilovku, ale rovnako ako neskôr hostia ju nedokázali využiť.Rýchlo sa hralo aj v druhej tretine a na ďalší gól diváci nemuseli čakať dlho. V 24. min vystrelil spomedzi kruhov domáci Rehák, Šimko jeho pokus zblokoval iba vľavo k Surovkovi, ktorý puk poslal po tretí raz do bránky. Liptáci potom v polovici duelu nevyužili presilovku a v 35. min ich po štvrtý raz gólovo potrestal strelou od modrej Bárta, ktorý sa po zranení znovu objavil v zostave Žilinčanov. Gól musel odobriť videorozhodca. Až potom sa z presného zásahu radovali aj hostia, Fučíka v 37. min prekonal Piatka. Liptáci sa prebudili, záver druhej časti dohrávali v početnej výhode, ale Fučíka neprekonali.Skrátenú presilovku hostia na začiatku tretej časti nevyužili a o chvíľu za to pykali. "Vlci" sa dostali do prečíslenia a po peknej prihrávke Hvilu skóroval do odkrytej bránky Podešva. Po jeho prihrávke sa v 46. min počas presilovky mohol z gólu tešiť aj ďalší navrátilec do žilinskej zostavy Jakub Ručkay, ale Šimko predviedol pohotový zákrok. V 48. min sa Rudolf Huna presadil opäť, keď Jenčíkov pokus Šimko vyrazil, domáci kapitán sa rýchlo zorientoval a puk poslal do siete. Desať minút pred koncom sa potom pustili do seba Ručkay s Uhríkom a ich bitku ukončili až arbitri. Mikuláš z toho vyťažil presilovku, ale domáci dobre bránili a hostia v nej nedokázali nič vymyslieť. Takisto aj v následnej početnej výhode Žiliny a ďalšej presilovke hostí, po ktorej mohol pridať ďalší žilinský gól Rehák, ale pri jeho strele pomohla Šimkovi žrď. V predposlednej minúte sa ešte pobili Marek Hudec s Matejom Bačom. Hosťujúci hráč síce vyhral v tomto súboji, ale celkovo ťahali za kratší koniec hostia, ktorých náskok pred Žilinou je po výhre domácich už len trojbodový.Úvod zápasu bol o nevýrazných presilovkách, v ktorých si ani jeden z tímov nevypracoval vážnejšiu šancu. Až tretie vylúčenie v zápase prinieslo zmenu skóre. V 7. minúte unikol obrane domácich Lantoši, ktorého v ideálnej pozícii fauloval Derljuk a nitriansky útočník z trestného strieľania otvoril skóre - 0:1. Náskok Nitry však nemal dlhé trvanie, keďže v 11. minúte sa v predbránkovom priestore najlepšie zorientoval Suja a po Slovákovej strele prekonal Hanuljaka - 1:1. Buček mohol vrátiť hosťom náskok, ale šancu nepremenil.V druhej tretine poslal v 24. minúte hostí do vedenia Buček, domácim následne robila problémy disciplína. Nitra najskôr nevyužila štvorminútovú presilovku po faule Bropheya, no tú ďalšiu v 30. minúte už využil Buček - 1:3. Následne fauloval aj Slovák, za narazenie Ignatuškina ho dokonca arbitri poslali predčasne pod sprchy. Petráš početnú výhodu zužitkoval na kontaktný gól. V 35. minúte mohlo byť vyrovnané, ale Kafka nepremenil trestné strieľanie. Presilová hra vyšla ešte raz hosťom v závere druhej tretiny, Scheidl vrátil "corgoňom" dvojgólové vedenie.Do tretej tretiny nastúpil v košickej bránke Ján Laco a už po troch minútach sa mohol tešiť z gólu Bropheyho na 3:4. Domácich to nakoplo k väčšej snahe, mali v tretej tretine viac z hry, no veľké šance Lušňáka, Suju a Šerbatova zostali nevyužité a Nitra si odniesla všetky body.V prvej tretine mal navrch Zvolen, no nevyužil úvodnú presilovku a po nej ani naskytnuté šance. Michal Chovan pohorel zoči–voči Báliszovi, neplatili na neho ani bekhend Handlovského a dve či tri dorážky Kytnára. Do dobrých príležitostí sa dostali neskôr Pöyhönen so Zuzinom, ale maďarský brankár bol už rozchytaný a opäť podržal svoj tím. V 18. minúte mu po strele Ulrycha pomohla žrď.Na začiatku druhej tretiny boli aktívni hostia. Skapski v bránke sa rozhodne nenudil, najvážnejšie ho zamestnali Danserau, Nagy a najmä Majoross, ktorý sám pred ním neuspel. To akoby Zvolen prebralo a postupne začal hroziť. Slušné možnosti mali Mitchell a Kelemen, Bálisz bol proti. V 28. minúte sa pred domácu bránku pekne predral Terbócs, no ani on nenašiel recept na Skapskiho. Budapešť za to pykala. O pár sekúnd hral Langkow bez hokejky, Chovan mal tak veľa priestoru v medzikruží a individuálne sa presadil, puk zavesil pod hornú žrď. Druhý gól mal na hokejke po prihrávke Chovana Obdržálek, ale pred odkrytou bránkou pohorel. Maďarský tím sa potom snažil vyrovnať, nepodarilo sa to v brejku Danserauovi a neujala sa ani strela Orbána z medzikružia. A tak znovu udreli "bryndziari". V závare pred bránkou sa tesne pred druhou prestávkou presadil dôrazný Kytnár – 2:0.V tretej tretine boli sprvu aktívnejší Zvolenčania. Handlovský to vyskúšal z kruhu v presilovke, v plnom počte síl na ľade bol nebezpečný bekhend Zeleňáka z medzikružia. Bálisz čelil aj dobrým streleckým pokusom Obdržálka a Vandasa. Jeho spoluhráči na opačnej strane ihriska hrozili len ojedinele. Gólom zaváňala až dorážka Danseraua, blysol sa Skapski a prácu mal aj po slušnej koncovke Browna z pravej strany. Záver duelu si domáci postrážili, ubránili tlak súpera v šestici bez brankára a poistili ešte výsledok tretím gólom do opustenej budapeštianskej bránky v podaní Kytnára.Úvodná tretina priniesla bojovný hokej, plný šancí na oboch stranách. Do zápasu lepšie vstúpili Trenčania, ktorí hneď v 1. minúte získali početnú výhodu po faule Sládoka a skóre otvoril Sojčík. Obrovskú príležitosť vyrovnať mal v 5. minúte Murček, ktorý sa ocitol sám pred bránkou Trenčína, ale puk sa odrazil len do Valenta. V 8. minúte oslabil Duklu Švec a o necelú minútu sa k nemu pridal aj Bokroš. Výhodu dvojnásobnej presilovej hry však domáci nevyužili. Obrovskú šancu prekonať Valenta mal v 10. minúte Sládok, ktorý však nedokázal pretlačiť puk za bránkovú čiaru. V 12. minúte Hodgson pohotovou dorážkou v páde prekonal Valenta a vyrovnal na 1:1. Trenčanom netrvalo dlho a v 14. minúte sa Vargovi podarilo dať ďalší gól. Strelou z ľavej strany prekvapil Zalivina a upravil na 2:1 v prospech Trenčína. V 16. minúte si opäť Detvania vybojovali dvojnásobnú presilovú hru, keď sa k Husárovi na trestnej lavici pridal Starosta. Tentoraz domáci nezaváhali a po prihrávke Puliša Martin Chovan bombou z úrovne kruhov vyrovnal na 2:2.Prvú väčšiu príležitosť mal v úvode druhej tretiny Kráľ, ktorý z pravej strany prudkou strelou ohrozil Valenta, ale gól z toho nebol. V 24. minúte sa dopustili domáci taktickej chyby pri striedaní a darovali Trenčanom početnú výhodu. Tí ponúknuté využili a pretavili na gól v 25. minúte, keď Bartovič poslal krížnu prihrávku na Sádeckého a ten puk usmernil za chrbát Zalivina, čím poslal svoj tím do vedenia 3:2. O minútu neskôr sa Trenčania opäť dostali k puku, Sojčík presnou prihrávkou našiel Vargu, ten vymietol ľavý horný roh domácej bránky a vyhnal Zalivina na striedačku - 2:4. V 38. minúte mal obrovskú príležitosť Murček, ktorému parádne naservíroval puk Puliš, ale trafil tesne vedľa pravej žrde trenčianskej bránky. V 39. minúte využili Trenčania chybu v rozohrávke druhej detvianskej formácie, k puku sa dostal Varga a svojím druhým gólom v zápase zvýšil na 5:2 pre Duklu.V 42. minúte mal zníženie na hokejke Žilka, ale trafil len ľavý betón Valenta. V tej istej minúte Trenčanov oslabil Radjenovič a Detvania dostali príležitosť znížiť skóre v presilovej hre. Nedokázali si však vypracovať žiadnu väčšiu príležitosť a skóre sa nezmenilo. V 47. minúte unikol Žilka obrane hostí a dostal sa do samostatného nájazdu, ale jeho strela skončila len vedľa ľavej žrde. V 52. minúte si nakorčuľoval z ľavej strany Hecl a zblízka strelou ponad ľavý betón rozvlnil sieť za brankárom Petríkom. Záverečné minúty ešte spestrila pästná výmena medzi Betkerom a Dlouhým, ale ani tento moment nedodal Detve potrebný impulz. V úplnom závere mohla Dukla pridať aj siedmy gól, ale Švec a vzápätí ani Sádecký nedokázali Petríka prekonať.Majster vstúpil do zápasu ako z partesu. Už po troch minútach viedol o dva góly, keď sa najskôr presadil Lamper a po ňom Mihálik. Potom mali hostia aj ďalšie šance, ale v 10. minúte ich schladil v presilovke Milam. Početnú výhodu však v 16. minúte využiil aj Higgs a "barani" opäť viedli o dva góly.Ako vyšla hosťom prvá tretina, takisto sa darilo domácim v úvode druhej. Po 44 sekundách znížil na 2:3 Pance a už o 36 sekúnd neskôr dokonca Kulmala vyrovnal. Hostia sa nepoučili a v 28. minúte Loiseau gólom na 4:3 otočil stav.V tretej tretine hostia zvýšili aktivitu, no vyťažili z nej iba vyrovnanie po góle Surového. Ďalšie šance Higgsa a Asselina totiž zostali nevyužité a duel dospel do predĺženia. V ňom domáci faulovali a v presilovke rozhodol o výhre "baranov" Asselin.