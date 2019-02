Žilina získala na hosťovanie do konca roka útočníka Kurminowskeho

Kmeňový hráč Lechu Poznaň hosťoval v roku 2018 v Michalovciach.

Žilina 21. februára (TASR) - Poľský futbalista Dawid Kurminowski posilnil fortunaligový klub MŠK Žilina. Čoskoro 20-ročný útočník prišiel pod Dubeň na hosťovanie do 31. decembra 2019 s opciou.



Kmeňový hráč Lechu Poznaň hosťoval v roku 2018 v Michalovciach. "Lech ma chcel uvoľniť aj na ďalšie obdobie. Agent mi odporučil Žilinu, ktorá prejavila záujem. Najskôr to takmer stroskotalo medzi klubmi, no napokon sme sa dohodli na hosťovaní. Je tam opcia, no každopádne som šťastný, že som v Žiline. Mohlo by z toho byť dlhšie obdobie ako len rok 2019. Na Slovensku som pôsobil dvanásť mesiacov, preto viem, ako je Žilina vnímaná a aká je v nej kvalita. Pamätám si, ako som vo vzájomnom zápase sedel na lavičke hostí a nemyslel som si, že si raz oblečiem žilinský dres. Bolo to iba pár mesiacov dozadu, som naozaj šťastný a teším sa na novú výzvu. Je to pre mňa veľký posun vpred," citovala Kurminowskeho žilinská webová stránka.