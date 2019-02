Žilinská polícia vyzýva futbalových fanúšikov ku športovému správaniu

Pri poslednom stretnutí žilinského a trnavského klubu, ktoré sa uskutočnilo minulý rok v máji na štadióne MŠK Žilina, došlo k viacerým protiprávnym konaniam.

Žilina 15. februára (TASR) – Žilinská polícia v súvislosti so sobotňajším (16.2.) zápasom medzi MŠK Žilina a FC Spartak Trnava vyzýva futbalových fanúšikov ku športovému správaniu na štadióne, ako aj v jeho okolí. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.



Dodala, že v uliciach Žiliny a blízkosti futbalového štadióna bude zvýšený výkon služby policajtov poriadkovej a dopravnej polície.



Pri poslednom stretnutí týchto futbalových klubov, ktoré sa uskutočnilo minulý rok v máji na štadióne MŠK Žilina, došlo k viacerým protiprávnym konaniam. Na štadióne musela zasahovať polícia. „V súvislosti s predmetným zápasom riešila polícia v Žiline viacero skutkov v priestupkovom konaní voči osobám, ktoré sa dopustili protiprávneho konania pred, počas alebo po skončení futbalového stretnutia. Voči 13 osobám bolo vedené trestné konanie, ktorému sa nevyhli ani samotní usporiadatelia,“ upozornila Balogová s tým, že v niektorých prípadoch bolo vyšetrovanie ukončené a osoby už boli aj právoplatne odsúdené.



Odsúdeným zvyknú uložiť popri iných trestoch aj trest zákazu účasti na verejných športových podujatiach. „Takéto osoby sa už teda na futbal nedostanú a ak by sa im to podarilo, riskujú ďalšie trestné stíhanie pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia,“ dodala.