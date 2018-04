Podľa plánu by tak 20 tímov malo mať 13-dennú pauzu.

Londýn 18. apríla (TASR) - Zavedenie zimnej prestávky do anglickej futbalovej Premier League je podľa britského Sky Sports "hotovou vecou". O dohode Anglickej futbalovej asociácie (FA) s vedením Premier League, resp. EFL informovala agentúra DPA.



V otázke prišlo k zásadnej dohode a prvú zimnú prestávku zavedú v januári, resp. februári 2020. Podľa plánu by tak 20 tímov PL malo mať 13-dennú pauzu. Zmena sa dotkne aj zápasov 5. kola FA Cupu, ktoré sa z jedného februárového víkendu presunú do stredu týždňa a v prípade remíz sa nebudú opakovať, ale rozhodnú sa v predĺžení, resp. v rozstreloch z 11 m.