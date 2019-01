Zimnú prípravu začal už aj DAC, pôjde na sústredenie do Turecka

Hráči v príprave DAC:



Macej, Jedlička, Száraz – Huk, Koštrna, Šimčák, Csóka, Šatka, Davis, Kone, Malý, Blackman, K. Vida, Tretyakov, Kalmár, M. Vida, Čmelík, L. Nagy, Divković, Bilenkyi, Kelemen, Gembický, Bari



Chýbali: Slančík, Špiriak, Baumgartner, Bednár – reprezentačné povinnosti, Herc – Wolverhampton, pripojí sa 17. Januára







príchody:



Dániel Csóka (Wolverhampton, hosť.), Matús Malý, Ladislav Nagy, Sebastaian Gembický, Marko Kelemen, Kristián Bari (všetci DAC U19)



odchody: Bayo (Celtic Glasgow), Záhumenský (Karviná, hosť.), Černák (Michalovce, hosť.), Almási (Šamorín, hosť.), Rymarenko (Komárno, hosť.), Bajić (skúška v BaH)







Program zimnej prípravy DAC Dunajská Streda:



17. januára 2019, 18.00: FC DAC 1904 - FC Slovan Galanta (Slovensko, 3. liga)



19. januára 2019, 13:00: FC DAC 1904 - Soroksár SC (Maďarsko, 2. liga)



23. januára - 6. februára 2019: sústredenie v Turecku, štyri prípravné stretnutia



26. januára 2019: Lech Poznaň (Poľsko, 1. liga) - FC DAC 1904



29. januára 2019: FC DAC 1904 - Esbjerg fB (Dánsko, 1. liga)



2. februára 2019: FC DAC 1904 - FK Csíkszereda Miercurea Ciuc (Rumunsko, 3. liga)



4. februára 2019: FC DAC 1904 - NK Olimpija Ľubľana (Slovinsko, 1. liga)



9. februára 2019: FC DAC 1904 - SV Mattersburg (Rakúsko, 1. liga)



11. februára 2019: FC DAC 1904 - ŠK 1923 Gabčíkovo (Slovensko, 3. liga)



Dunajská Streda 12. januára (TASR) - Ako posledné mužstvo slovenskej futbalovej Fortuna ligy začalo so zimnou prípravou na jar ročníka 2018/2019 aj DAC Dunajská Streda. Zverencom nemeckého trénera Petra Hyballu už na jar bude chýbať najlepší strelec Vakoun Issouf Bayo, ktorý odišiel do škótskeho klubu Celtic Glasgow. Na začiatku prípravy chýbal stredopoliar Christián Herc, ktorý sa k mužstvu pripojí neskôr.