Zjazd žien na majstrovstvách sveta bude skrátený, dôvodom je počasie

Are 10. februára (TASR) - Organizátori majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní museli pre hmlu a vietor vo vrchnej časti skrátiť trať nedeľňajšieho zjazdu žien (12.30). Vo švédskom Are sa pôjde z druhého rezervného štartu a lyžiarky by mohli finišovať v čase pod jednu minútu. Pre nepriaznivé počasie musela jury skrátiť aj sobotňajší zjazd mužov. Informovala o tom agentúra APA.