Zlatá európska liga vyvrcholí v Estónsku a Chorvátsku

Program mužov SR v A-skupine Zlatej EL:

nedeľa 26. mája: Belgicko - Slovensko (Brusel, 18.00)

streda 29. mája: Lotyšsko - Slovensko /oznámia neskôr/

sobota 1. júna: Slovensko - Turecko (Nitra, 18.30)

sobota 8. júna: Turecko - Slovensko (Malatya, 15.30)

streda 12. júna: Slovensko - Lotyšsko (Humenné, 20.00)

sobota 15. júna: Slovensko - Belgicko (Poprad, 18.30)

piatok 21. júna - sobota 22. júna: Final Four v Estónsku (Tallinn)



Zloženie základných skupín ZEL 2019 mužov:

A-skupina: Belgicko, SLOVENSKO, Turecko, Lotyšsko

B-skupina: Holandsko, Estónsko, Španielsko, Chorvátsko

C-skupina: Fínsko, Česko, Ukrajina, Bielorusko



Program žien SR v A-skupine Zlatej EL:

sobota 25. mája/nedeľa 26. mája: Ukrajina - Slovensko /oznámia neskôr/

streda 29. mája: Česko - Slovensko (Brno, 16.00)

sobota 1. júna: Slovensko - Švédsko (Nitra, 15.30)

sobota 8. júna: Švédsko - Slovensko (Umea, 17.00)

streda 12. júna: Slovensko - Česko (Humenné, 17.00)

sobota 15. júna: Slovensko - Ukrajina (Poprad, 15.30)

piatok 21. júna - sobota 22. júna: Final Four v Chorvátsku (Varaždín)



Zloženie základných skupín ZEL 2019 žien:

A-skupina: Česko, Ukrajina, SLOVENSKO, Švédsko

B-skupina: Chorvátsko, Maďarsko, Francúzsko, Rakúsko

C-skupina: Bielorusko, Azerbajdžan, Fínsko, Španielsko

Bratislava 8. marca (TASR) - Európska volejbalová konfederácia (CEV) v piatok oznámila dejiská júnových turnajov Final Four Zlatej európskej ligy 2019. Záverečné turnaje sa uskutočnia v termíne 21. - 22. júna, muži budú o zlato bojovať v estónskom Tallinne a ženy v chorvátskom Varaždíne. Estónci a Chorvátky ako hostitelia majú istú účasť, doplnia ich víťazi troch štvorčlenných základných skupín, v prípade triumfu organizátora Final Four v skupine tiež najlepšie družstvo z druhých priečok. Slováci aj Slovenky účinkujú zhodne v základnej A-skupine tejto kontinentálnej súťaže.Ako informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF), dvaja finalisti ZEL postúpia na Pohár vyzývateľov (FIVB Challenger Cup), jeho víťaz získa miestenku do Ligy národov 2020, v ktorej bojuje po 16 elitných svetových reprezentačných družstiev. Posledný tím poradia ZEL klesne pre rok 2020 do Striebornej európskej ligy.Fanúšikovia slovenských reprezentácií sa v júni môžu tešiť na európsky volejbal vo všetkých kútoch krajiny, slovenské tímy sa spoločne predstavia v Nitre, Humennom a Poprade. V sobotu 1. júna v Nitre nastúpia proti Švédkam (15.30) a Turkom (18.30), v stredu 12. júna v Humennom proti Češkám (17.00) a Lotyšom (20.00) a v sobotu 15. júna v Poprade budú čeliť Ukrajinkám (15.30) a Belgičanom (18.30).Štyria zo šiestich súperov SR už tiež oznámili dejiská domácich stretnutí. Zverenci Andreja Kravárika pri vstupe do súťaže v nedeľu 26. mája nastúpia proti Belgičanom v Bruseli o 18.00 h, v sobotu 8. júna budú hrať proti Turkom v Malatyi od 15.30 h SELČ. Pre duel proti Lotyšom (streda 29. mája) ešte nie je známe dejisko a čas začiatku. Slovenky pod vedením trénera Marca Fenoglia sa proti Češkám predstavia v Brne (29. mája o 16.00 h) a proti Švédkam v meste Umea (8. júna o 17.00 h). Náležitosti v súvislosti so zápasom proti Ukrajinkám sú v riešení, termín pre úvodné kolo je 25. - 26. mája.Pre oba tímy SR je Zlatá EL súčasťou prípravy na tohtoročné majstrovstvá Európy v auguste a septembri, ženský šampionát sa v závere augusta uskutoční aj v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.