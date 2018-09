Slovenskí singlisti sú zlatí, už ôsmykrát po sebe

Finálové výsledky



Tímy



3xC1 muži:

1. SLOVENSKO (Michal Martikán, Alexander Slafkovský, Matej Beňuš) 99,67 (2)

2. Slovinsko (Benjamin Savšek, Luka Božič, Anze Berčič) 99,95 (2)

3. Veľká Británia (David Florence, Ryan Westley, Adam Burgess) 100,07 (2)

4. Nemecko 101,11 (0)

5. Francúzsko 102,32 (2)

6. Česko 102,82 (2)



3xK1 ženy:

1. Francúzsko (Lucie Bauduová, Marie-Zelia Lafontová, Camille Prifentová) 108,37 (0)

2. Nemecko (Ricarda Funková, Jasmin Schornbergová, Lisa Fritscheová) 109,12 (2)

3. Veľká Británia (Mallory Franklinová, Fiona Pennieová, Kimberley Woodsová) 109,36 (2)

4. Česko 110,66 (0)

5. Čína 112,47 (0)

6. Rusko 112,88 (4)

...

11. SLOVENSKO (Elena Kaliská, Eliška Mintálová, Michaela Haššová) 117,85 (6)



3xK1 muži:

1. Veľká Británia Joseph Clarke, Bradley Forbes-Cryans, Christopher Bowers) 92,45 (0)

2. Poľsko (Dariusz Popiela, Mateusz Polaczyk, Michal Pasiut) 93,88 (0)

3. Česko (Ondřej Tunka, Vít Přindiš, Jiří Prskavec) 94,84 (2)

4. Švajčiarsko 95,95 (0)

5. Nemecko 95,96 (0)

6. Rakúsko 96,06 (0)

...

15. SLOVENSKO (Martin Halčin, Jakub Grigar, Jakub Stanovský 106,50 (4)



3xC1 ženy:

1. Veľká Británia (Mallory Franklinová, Kimberley Woodsová, Bethan Forrow) 115,78 (0)

2. Česko (Tereza Fišerová, Kateřina Havlíčková, Gabriela Satková) 117,34 (0)

3. Francúzsko (Lucie Priouxová, Lucie Bauduová, Claire Jacquetová) 121,27 (2)

4. Rusko 124,04 (6)

5. SLOVENSKO 127,63 (6)

6. Austrália 130,42 (10)

Rio de Janeiro 25. septembra (TASR) - Zlatú medailu, už ôsmu v nepretržitom rade, vypádlovali na majstrovstvách sveta slalomárov na divokej vode v brazílskom Riu de Janeiro v pretekoch tímov 3xC1 Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš. V perejách vládnu s unikátnou zlatou šnúrou od roku 2009, druhých Slovincov zdolali o 0,28 sekundy, tretích Britov o 0,40.Už v úvodnom dni sa očakávala pre slovenský slalom medaila. V pretekoch tímov sa spoliehalo na singlistov, ktorí svojou jedinečnou zbierkou od roku 2009 sa unikátnym spôsobom zapísali do histórie. V osvedčenom zložení Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš ukázali svoje umenie aj v Riu medzi 15 štartujúcimi tímami.O konečnom poradí sa rozhodovalo v úplných detailoch, medailisti sa zmestili do nepatrného rozpätia 0,40 s. Na prvom medzičase viedli Slováci o 0,08 sekundy, na druhom už o 2,55 a v ceste na výslnie im nezabránila ani dvojsekundová penalizácia na protiprúdnej bránke číslo 15.V slovenskom tábore zavládla po pretekoch veľká eufória. Michal Martikán vyzdvihol najmä špecifické podmienky pri každom jednom zlateAlexander Slafkovský hovoril aj o rutine, no v tom pozitívnom slova zmysle.Matej Beňuš spomenul aj menšie zdržanie:Na medailu siahali aj slovenské singlistky, na 5. mieste ich od vzácneho kovu delilo medzi 10 tímami 6,36 sekundy. Štyri trestné sekundy ich sprevádzali na trati od úplného úvodu, s penalizáciami na bránkach 2 a 4, tretiu pridali na 16-tej.Medzi 18 bránkami sa zo 17 tímov kajakárok najlepšie na trati cítili zlaté Francúzky. Slovenská hliadka v zložení Elena Kaliská, Eliška Mintálová a Michaela Haššová do cieľa dopádlovala s veľkými medzerami, na trati sa rozpadla, nazbierala šesť trestných sekúnd na bránkach 2, 7 a 16 a na popredné umiestenie nesiahla.