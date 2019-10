Zlatým Moravciam v Dunajskej Strede neuznali gól, Ďubek: Smutné

Dunajská Streda 21. októbra (TASR) - Futbalisti Dunajskej Stredy dosiahli tretie ligové víťazstvo za sebou. V nedeľu pred vlastnými divákmi však mali aj šťastie. Zlaté Moravce domácim nedali nič zadarmo a v závere stretnutia siahali na vyrovnanie. V 82. minúte Gustavo Henrique Cabral de Souza trafil žŕdku, lopta sa odrazila a videozáznam ukázal, že za bránkovú čiaru. To si však hlavný rozhodca Filip Glova ani jeho asistenti nevšimli a gól neuznali.



"Ak to bol naozaj gól, je to hrubá chyba rozhodcov a obrali nás o vyrovnanie. Mali sme bodovať, hlavne po druhom polčase, keď sme hrali dobrý futbal. Proti Dunajskej Strede sme si vypracovali dosť šancí, nakoniec nemáme nič. Je to smutné. Treba sa pozrieť na záznam, či to bol gól a treba to rozobrať," zhodnotil zápas kapitán ViOnu Tomáš Ďubek.



Tridsaťdvaročného stredopoliara potešilo aspoň to, že proti favoritovi sa Zlaté Moravce prezentovali sympatickým výkonom. "Snažíme sa hrať aj doma aj vonku rovnakým štýlom. Sme radi, že sa nám to podarilo aj proti takému kvalitnému mužstvu, akým je Dunajská Streda, ktorá sa strachovala o výsledok. Ak to bol gól, stratila by body. To nás teší. Žiaľ, napokon sme nezískali žiadny bod, ale nedá sa nič robiť. Musíme sa pripraviť na ďalší zápas," dodal autor jediného gólu Moraviec a dodal: "Predchádzala mu dobrá práca v strede ihriska, ja som sa snažil loptu dobre trafiť. Teší to, ale na druhej strane, keď gól neprinesie mužstvu body, tak to aj mrzí."



Viac radosti zo svojho premiérového zásahu v sezóne mal domáci Máté Vida, ktorý otvoril skóre zápasu. "Dostal som výborný pas od Kristophera Vidu, a mal som dobrý prvý dotyk s loptou, tak som hneď vystrelil. Našťastie to tam padlo, pretože už veľmi dlho som čakal na gól. Som rád, že sa to podarilo," svoj gólový moment stredopoliar Dunajskej Stredy.



DAC nastúpil s vedomím, že v prípade víťazstva sa dotiahne na druhú Žilinu. "Zlaté Moravce majú dobré mužstvo, je to pre nás veľké víťazstvo. Sme radi, že sme vyhrali tretí zápas za sebou. Vedeli sme, že musíme vyhrať. Boj o titul je tvrdý, tri mužstvá sa bijú o popredné priečky," povedal Maté Vida. Maďarský reprezentant však pripomenul, že DAC má priestor na zlepšovanie, najmä v koncovke: "Keby sme premenili šance už na začiatku zápasu, boli by sme vo výhode a mohli by sme hrať pokojnejšie. Musíme sa zlepšiť pri premieňaní gólových šancí."



Kapitánsku pásku do príchodu Kalmára nosil Dominik Kružliak, podľa ktorého získali Dunajskostredčania cenné víťazstvo. "Ukázali sme dobrý výkon, prvý polčas bol z naše strany výborný. Škoda, že sme nepridali druhý gól, aby sme sa upokojili. Naopak, v druhom polčase súper začal hrať lepšie, mal aj šance a vyrovnal. My sme však napokon strelili aj druhý gól. Je to veľmi cenné víťazstvo. Na Žilinu sme sa dotiahli, a pred Trnavou máme náskok osem bodov," uviedol Kružliak.