Známa lyžiarka užila prípravok s THC, dostala trest 3 mesiace

Prípravok užila pred decembrovým podujatím Copper Grand Prix.

Los Angeles 2. marca (TASR) - Americká reprezentantka v akrobatickom lyžovaní Devin Loganová dostala trojmesačný dištanc za porušenie dopingových pravidiel. Kontrola, ktorá sa uskutočnila 7. decembra minulého roka, odhalila v jej tele zvýšenú hodnotu zakázanej látky THC. Informovala o tom Americká antidopingová agentúra.



Loganová je strieborná medailistka z disciplíny slopestyle zo ZOH 2014 v Soči. Pred decembrovým podujatím Copper Grand Prix užila prípravok, ktorý jej už o pár dní spôsobil spomínané nepríjemnosti. "Urobila som vážnu chybu a trest bez výhrad akceptujem. Užila som prípravok CBD (cannabidiol) s vedomím, že obsahuje minimálne a teda povolené množstvo THC. Tak to bolo uvedené aj v príbalovom letáku, lenže naša dodatočná analýza ukázala, že obsah THC v tomto prípravku je podstatne vyšší, tým pádom som bola uvedená do omylu. Nechcem sa však na to vyhovárať a trest si odpykám," uviedla 26-ročná Loganová podľa agentúry AP.