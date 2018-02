ZOH2018: Hokej - Šedá kapitola: Bez hráčov NHL a so zákazom Ruska

Profíci z NHL sa predstavili na ZOH päťkrát za sebou - v Nagane 1998, Salt Lake City 2002, Turíne 2006, Vancouveri 2010 a Soči 2014.

Pjongčang 4. februára (TASR) - Mužskému hokejovému turnaju v Pjongčangu bude chýbať hviezdny lesk z predchádzajúcich zimných olympiád. Spôsobil to postoj vedenia zámorskej NHL, ktoré naplnilo svoje hrozby a odmietlo pustiť svojich hráčov na ZOH. Aby toho nebolo málo, v dôsledku rozsiahlej dopingovej kauzy sa nepredstaví na ľadoch klasický ruský tím, ale iba družstvo pod hlavičkou "Olympijskí športovci z Ruska". Na základe rozhodnutia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) nebude na zápasoch znieť ani ruská štátna hymna.



Obvinenia zo systematického dopingu v Rusku viedli k sankciám, koré sa v krajine nepríjemne dotkli aj hlavnej športovej pýchy - hokejovej zbornej. Tréner Oleg Znarok v dôsledku sankcií nemohol zobrať do Kórejskej republiky niekoľko hráčov podozrivých z dopingových prehreškov. Päticu Anton Belov, Valerij Ničuškin, Sergej Plotnikov, Michail Naumenkov a Alexej Bereglazov označil MOV ako nežiaducich a nedal im pozvánku na ZOH. Do Pjongčangu nemohol letieť s výpravou ani člen realizačného tímu Iľja Vorobjov, bol totiž tréner Metallurgu Magnitogorsk v čase, keď zistili doping jeho zverencovi Denisovi Zaripovovi. Pravda, potrestaní hráči nie sú hlavnými ťahúňmi mužstva a Znarok mal viacero alternatív, ako ich nahradiť. V tíme má stále osvedčené opory ako Iľja Kovalčuk, Pavel Dacjuk, Sergej Mozjakin či Vadim Šipačov a tí by mali hrať prím. Spoliehať sa na nich bude aj 14. februára, keď sa ruský tím stretne v B-skupine so slovenskými hokejistami.



Bude to trochu čudný tím, bez svojej vlajky, na dresoch bez ruských symbolov, stále však bude každému jasné, za koho farby hrá. A možno práve krutý verdikt MOV ruských hokejistov stmelí a vyburcuje k maximálnym výkonom. "Teraz musia dokázať, že vedia hrať hokej na vysokej úrovni. Fanúšikovia ich budú podporovať, budú mať ruské vlajky, budú povzbudzovať po rusky. Bude jasné, že je to ruský tím," povedal Valerij Kamenskij, olympijský víťaz z Calgary 1988 v drese ZSSR. V trochu podobnej situácii boli Rusi aj v roku 1992 na ZOH v Albertville. Bývalé krajiny Sovietskeho zväzu sa s výnimkou pobaltských krajín vtedy zúčastnili na hrách pod hlavičkou Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ) a pod olympijskou vlajkou. "Áno, na ZOH sme hrali už ako SNŠ, teraz je to ale odlišná situácia v porovnaní s rokom 1992. Vtedy sa menilo usporiadanie krajiny, teraz sa však stalo niečo iné, nepríjemnejšie. Potrebujeme všetkým ukázať, že vieme víťaziť. Hokej bude vlajkovou loďou olympijských hier a bol vždy čistý," zdôraznil Kamenskij pre portál championat.ru.



Olympijský hokejový tím Ruska je hlavný favorit na zlato. Jeho rivalov sa totiž citeľne viac dotkla strata hráčov z NHL. Vedenie zámorskej profiligy sa rozhodlo svojich hokejistov na športový sviatok nepustiť po tom, čo nedostalo žiadnu kompenzáciu za prerušenie súťaže počas olympiády. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) síce po prvotných hrozbách zo strany NHL neskôr sľúbila, že vykryje cestovné náklady a poistenie hráčov, no majitelia klubov aj tak necúvli. Za ich nesúhlasným stanoviskom bol i nevhodný čas zápasov z hľadiska televíznej sledovanosti v zámorí či neochota MOV propagovať NHL a jej produkty na ZOH. Výmenou za dočasné odovzdanie kontraktov v hodnote 3,5 miliardy amerických dolárov požadovala NHL protihodnotu, napríklad štatút Top sponzora MOV, čo by jej umožnilo uviesť ZOH na svoje trhy. S tým však MOV nesúhlasil. "Keď si našu účasť nevážia, nemáme dôvod tam ísť," vyhlásil komisár NHL Gary Bettman.



Profíci z NHL sa predstavili na ZOH päťkrát za sebou - v Nagane 1998, Salt Lake City 2002, Turíne 2006, Vancouveri 2010 a Soči 2014. Podľa Bettmana však profiliga z účasti na predchádzajúcich piatich hrách nič nezískala. To by sa ešte umocnilo v Pjongčangu - na nehokejovom trhu, z ktorého by sa zápasy v Severnej Amerike vysielali v skorých ranných hodinách. "Nezabúdajme, že vo februári nám nekonkurujú bejzbal ani americký futbal, sme iba my a basketbal a my by sme sa len tak zbalili. Nedostávame obsah pre NHL Network, sociálne siete ani webstránku nhl.com. Prečo sme to päťkrát spravili? Najprv to vyzeralo ako dobrý nápad, ale nemáme z toho žiadne kvantitatívne výhody," dodal Bettman.



Šéfa ligy a majiteľov klubov nič neobmäkčilo. A tak sa reprezentácie musia v Pjongčangu spoľahnúť na hráčov z európskych líg. Tým klesli šance na úspech najmä zámorským gigantom Kanade a USA, ktoré majú na starom kontinente až tretí hráčsky sled. Zato ruský tím disponuje množstvom hviezd aj v KHL, kvalitný manšaft zostavili aj Švédi či Fíni. "Turnaj snov" to však v Kórejskej republike zrejme nebude.