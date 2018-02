ZOH2018: Snoubording ponúkne päť disciplín, debutantka Medlová

V roku 2006 v Turíne získal Radoslav Židek historicky prvú medailu na zimnej olympiáde v ére samostatnosti a to v disciplíne snoubordkros.

Bratislava 4. februára (TASR) - Snoubording ponúkne na ZOH 2018 v Pjongčangu päť disciplín - snoubordkros, paralelný obrovský slalom, U-rampu, slopestyle a premiérovo Big Air. Program v tomto odvetví je rozťahaný v termíne od 10. februára do 24. februára.



"Jazda na doske" kombinuje v sebe elementy lyžovania, skejtbordingu a surfingu. Prím hrá najmä u mladej generácie pre nezávislosť, ktorú im tento šport dáva. Prvé oficiálne preteky na svete sa konali nie tak dávno - v Colorade v roku 1981. Na zimných hrách sa snoubording prvýkrát predstavil v japonskom Nagane (1998), kde sa bojovalo o medaily v U-rampe a obrovskom slalome.



O štyri roky neskôr už slalom vystupoval pod hlavičkou paralelný obrovský a v roku 2006 v Turíne sa ako tretia disciplína začal jazdiť snoubordkros. Práve v nej Slovensko objavilo nového hrdinu a historicky prvého medailistu v ére samostatnosti - Radoslava Žideka, ktorý však senzačné striebro pre nesplnenie nominačných kritérií o štyri roky vo Vancouveri neobhájil.



Premiéru pod piatimi kruhmi mala pred štyrmi rokmi v Soči freestylová disciplína slopestyle. V nej sa pokúšala o zisk miestenky Slovenka Klaudia Medlová, avšak podarilo sa jej to až teraz. Okrem slopestyle bude patriť do širšieho okruhu favoritiek na medailové pozície aj v druhej freestyleovej disciplíne Big Air, v oboch už dosiahla šesť pódiových umiestnení v rámci Svetového pohára (5x tretie miesto, 1x druhé miesto). V tejto sezóne síce na prenikavý výsledok čaká, najlepšie skončila na podujatí SP v Pekingu v Big Air (5. miesto). V disciplíne slopestyle sa jej podarilo obsadiť 8. priečku v januárových pretekoch v americkom Snowmass, olympijské preteky však zakaždým majú svoje špecifiká a je reálne, že po Židekovi bude oslavovať Slovensko novú snoubordingovú hrdinku.



Medailových adeptov treba podľa krajín hľadať medzi Rakúšanmi, Američanmi, Švajčiarmi, Kanaďanmi, ale aj Japoncami, Francúzmi a Talianmi. Medlovej najväčšími súperkami budú v slopestyle Reira Iwabučiová (Japonsko), Christy Priorová (Nový Zéland), Jamie Andersonová (USA), Mijabi Onicuková (Japonsko), Katie Ormerodová (Veľká Británia), okruh adeptiek na medailu však zahŕňa aj ďalšie mená. To isté platí aj v prípade novej disciplíny Big Air, kde patria medzi špičku Anna Gasserová (Rakúsko), Cheryl Maasová (Holandsko), Carla Somainiová (Švajčiarsko), Silje Norendalová (Nórsko) či Šárka Pančochová (Česko).