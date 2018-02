ZOH2018: Šortrek - V 12-tisícovom kotli sa budú variť aj domáce nádeje

V Pjongčangu budú patriť k favoritom kanadskí, čínski, holandskí, ale aj domáci šortrekári.

Bratislava 4. februára (TASR) - Ice Arena v Kangnungu bude počas ZOH v Pjongčangu zastrešovať okrem krasokorčuľovania aj šortrek, teda rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe. V hale s kapacitou 12.000 divákov sú úvodné rozjazdy na programe od 10. februára a súťaže vyvrcholia 22. februára.



Ženy i muži budú zápoliť na tratiach so vzdialenosťou 500 m, 1000 m a 1500 m. Nežnejšie pohlavie čaká aj štafeta na 3000 m, mužské štafety zvedú súboje na 5000 m. Šortrek je bleskovým a kontaktným divadlom na ovále kopírujúcom hokejové klzisko z vnútornej strany, pričom jeden okruh meria 111,12 m. Tesné kombinézy korčuliarov sú lemované kevlarom, často používaným v nepriestrelných vestách, aby ich chránili pred zásahmi nožov. Pretekári si nasadzujú prilby, chrániče krku, píšťal a kolien. Rukavice s vystlanými končekmi prstov využívajú v rýchlych zákrutách a dotykom na ľad udržiavajú rovnováhu. Nože korčúľ sú dlhé a tenké, umiestnené diagonálne cez podrážku a zaoblené v smere zákrut. Disciplíny pozostávajú zo skupinových jázd, pričom v jednej môžu štartovať až šiesti pretekári. Šortrek ako športové disciplína má len čosi vyše 100 rokov a jeho korene siahajú do Severnej Ameriky. Vznik organizovaného šortreku sa viaže k roku 1905, prvé preteky na území Kanady a USA sa uskutočnili o štyri roky neskôr. Rýchle nože sa síce stali súčasťou Medzinárodnej krasokorčuliarskej únie (ISU) už v roku 1967, avšak oficiálne preteky pod hlavičkou ISU uzreli svetlo sveta až v roku 1976. Presne o dvanásť rokov neskôr za stal šortrek ukážkovým športom na ZOH 1988 v Calgary. Na ďalšej zimnej olympiáde v Albertville 1992 už bol zaradený do programu. Slovenský šortrek mal olympijskú premiéru v Salt Lake City 2002, kde vďaka úspechu na MS štartoval Matúš Užák, ktorý sa o štyri roky neskôr kvalifikoval aj do Turína. O postup na ZOH do Vancouveru 2010 bojovala neúspešne trojica mužov Miloš Vigaš, Andrej Valach a Peter Jeleň. Jednu miestenku pre Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz na zimnú olympiádu v Soči získala slovenská šortrekárka Tatiana Bodóová. V kategórii žien sa tak stalo po prvýkrát v histórii a Slovenka sa na ZOH 2014 predstavila na 1500 m trati. V konkurencii 36 pretekárok obsadila 29. miesto. V Pjongčangu budú patriť k favoritom kanadskí, čínski, holandskí, ale aj domáci šortrekári.