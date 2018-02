ZOH: Goggiová s historickým zlatom pre Taliansko: Bola som samuraj

Obrázky lyžiarky Sofie Goggiovej s talianskou vlajkou v rukách a kľačiac na kolenách v cieľovom priestore so zavretými očami opanovali titulky nielen talianskych, ale aj svetových médií.

Rím 21. februára (TASR) - Bola mimoriadne vďačným objektom pre fotografov v Alpskom centre v Čongsone. Obrázky lyžiarky Sofie Goggiovej s talianskou vlajkou v rukách a kľačiac na kolenách v cieľovom priestore so zavretými očami opanovali titulky nielen talianskych, ale aj svetových médií.



Dvadsaťpäťročná Goggiová získala na ZOH 2018 v Pjongčangu pre svoju krajinu prvé ženské zlato v olympijskom zjazde v dejinách a dlho tomu nemohla uveriť. V super-G aj obrovskom slalome brala zhodne 11. miesto, streda 21. februára bola však jej dňom. Na druhé miesto odsunula Nórku Ragnhild Mowinckelovú so stratou len 0,09 sekundy, bronz patril Američanke Lindsey Vonnovej, ktorá za víťazkou zaostala o 0,47 s. "Stále si neuvedomujem, že som prvá. Veľmi som sa na zjazd sústredila. Bola som ako samuraj. Zvyčajne bývam dosť chaotická, ale teraz som sa sústredila od rána na každý malý detail. Verila som si a potom sa stalo, čo sa stalo," citovala z jej prvých dojmom agentúra DPA.



Goggiová v Pjongčangu získala pre Taliansko tretie zlato a zaujímavý je fakt, že všetky ukoristili ženy. Pred ňou sa to podarilo šortrekárke Arianne Fontanovej a snoubordistke Michele Moioliovej. "Goggiová nás prinútila kričať, vyhrala zjazdárske zlato," napísali na talianskom webe repubblica.it. "Goggiová, historické zlato v zjazde," publikoval portál gazzetta.it.