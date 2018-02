P. Fialková odštartuje slovenský mix, finišovať by mal Otčenáš

Otčenáš však dokončil vytrvalostné preteky cez kŕče, v zálohe je pripravený Tomáš Hasilla, ktorý však išiel v pondelok rýchly tréning.

Pjongčang 19. februára (TASR) - Slovenský biatlon sa v miešanej štafete na zimných olympijských hrách v Pjongčangu s najväčšou pravdepodobnosťou predstaví v zložení Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Matej Kazár a Martin Otčenáš. Súťaž na 2x6 + 2x7,5 kilometra je v Alpensii na programe v utorok od 20.15 h miestneho času (12.15 SEČ).



O prvých troch úsekoch niet pochýb, jediná možnosť zmeny visí nad finišmanom, hoci ani tá nie je pravdepodobná. Otčenáš dokončil vytrvalostné preteky cez kŕče, v zálohe je pripravený Tomáš Hasilla, ktorý však išiel v pondelok rýchly tréning. "Určite bude rozbiehať Paulína Fialková, druhá pôjde Anastasia Kuzminová, tretí Matej Kazár. Štvrtý by mal ísť Martin Otčenáš, aj keď mal trošku problémy s nohami, ale myslím si, že pôjde on," informovala TASR reprezentačná trénerka žien Anna Murínová na oficiálnom tréningu.



Počas neho bolo na strelnici bezvetrie - zriedkavý úkaz na biatlone v Pjongčangu: "Takže uvidíme, čo nás prekvapí zajtra, malo by byť veternejšie." Slovenská miešaná štafeta obsadila v prvom kole Svetového pohára 2017/2018 vo švédskom Östersunde štvrtú priečku za Nórskom, Talianskom a Nemeckom. Vtedy nastúpila v zostave P. Fialková, Kuzminová, Hasilla, Kazár. Aj v Kórejskej republike sa od nej očakáva pohyb v popredí, po troch medailových "zásahoch" Kuzminovej sa však celému kvartetu bude dýchať ľahšie. "Už sú nejaké výsledky, takže v tíme panuje pohoda," dodala Murínová.



