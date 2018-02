ZOH: Tréner Rusov Gross nesúhlasí so zákazom pre biatlonistu Šipulina

Športový arbitrážny súd (CAS) v piatok neuznal odvolanie sa ruských športovcov proti zákazu štartu na ZOH zo strany Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Pjongčang 9. február (TASR) - Tréner ruských biatlonistov Ricco Gross žiada od Medzinárodného olympijského výboru (MOV) dôkazy, na základe ktorých dostal jeho zverenec Anton Šipulin zákaz reprezentovať Rusko na ZOH v Pjongčangu. Informovala agentúra DPA.



Športový arbitrážny súd (CAS) v piatok neuznal odvolanie sa ruských športovcov proti zákazu štartu na ZOH zo strany Medzinárodného olympijského výboru (MOV). "Odvolanie nebolo len o obvineniach z dopingu, ale aj o tom, že MOV športovcov na ZOH nepozval. Pokiaľ existujú podozrenia, tak má na to právo. V Pjongčangu ale nebudú takmer všetci úspešní ruskí reprezentanti zo Soči 2014. Odvolanie zamietli a športovci teraz musia žiť s tým, že niečo z ich strany nebolo v poriadku. Ale mali by na to existovať aj dôkazy," vyhlásil Gross.



Šipulin, brat slovenskej reprezentantky v biatlone Anastasie Kuzminovej, získal v Soči zlatú medailu v štafete.