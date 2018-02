ZOH: Štafetu SR stiahli na Bartkovom úseku: Výbuch už na ležke

Výsledky:

štafety mužov na 4x7,5 km:



1. Švédsko (Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson,a Fredrik Lindström) 1:15:16,5 (0 tr. okr.+7 dobíj.),

2. Nórsko (Lars Helge Birkeland, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe, Emil Hegle Svendsen) +55,5 (1+12),

3. Nemecko (Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Simon Schempp) 2:07,1 (3+10),

4. Rakúsko 2:52,5 (2+11),

5. Francúzsko 3:26,6 (3+12),

6. USA 3:50,2 (2+14),

7. Česko 4:07,1 (2+13),

8. Bielorusko 4:49,5 (3+12),

9. Ukrajina 5:00,8 (2+9),

10. Slovinsko 5:00,8 (1+10), ...

18. SLOVENSKO (Matej KAZÁR, Tomáš HASILLA, Šimon BARTKO, Martin OTČENÁŠ) -okruh

Pjongčang 23. februára (TASR) - Olympijskými víťazmi v pretekoch štafiet mužov sa stali v Pjongčangu prekvapujúco biatlonisti Švédska v zložení Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson a Fredrik Lindström. Na 4x7,5 km trati za nimi skončili strieborní Nóri s odstupom 55,5 sekundy, bronzoví Nemci boli pomalší až o 2:07,1 min. Slovenské kvarteto v zložení Matej Kazár, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko a Martin Otčenáš do cieľa nedobehlo, keď ho najlepší predstihli o celý jeden bežecký okruh už na treťom úseku pred streľbou stojmo.V areáli Alpensia sa zavŕšil program 11 pretekov na ZOH a udeliť medailovú bodku sa pokúšali viacerí. Od Slovákov sa takýto prienik nečakal, no ženy s 5. priečkou ich mohli inšpirovať k veľkému výkonu. Bol to aj súboj medzi Nemeckom a Francúzskom o piedestál v medailovej zbierke, keď obe biatlonové veľmoci dovtedy nazbierali v Pjongčangu po tri zlaté medaily. O víťazný vavrín nemohli bojovať zo známych dopingových dôvodov pred štyrmi rokmi na ZOH v Soči prví Rusi. V histórii víťazili v perióde 1992 - 2010 len Nemci a Nóri a aj teraz patrili spolu s Francúzskom medzi najväčších favoritov. Biatlon sa však opäť ukázal v nepredvídanej podobe, keď senzačne zvíťazilo Švédsko.V sezóne najviac vo Svetovom pohári vynikli Nóri, z troch možností zvíťazili dvakrát, okrem nich raz Švédi. Špeciálnu motiváciu mal Francúz M. Fourcade, ak by v úlohe finišujúceho zvíťazil, pripísal by si na konto štvrtú zlatú medailu na jedných ZOH, čo sa v biatlonovej histórii podarilo jedine slávnemu Nórovi Björndalenovi v Salt Lake City'2002. Od veľkého triumfu ho však delil priepastný rozdiel a Francúzi dobehli až na 5. mieste.Slovenská štafeta v sezóne v seriáli SP lepšia ako 12-ta nebola a od tejto skutočnosti sa odvinul aj cieľ byť v top desiatke. Skvele sa na prvom úseku rozbehol Kazár (strelecká bilancia 0+0, 0+0), ani raz nedobíjal, po streľbe stojmo a na odovzdávke figuroval na 2. priečke, 18,4 sekundy za Nemcom Lesserom. Strelecky bol Kazár obdivuhodný a najrýchlejší zo všetkých (strelecké časy 23,0 a 25,1 s):Prekvapujúco až 1:18,4 s dvoma trestnými okruhmi zaostávalo Francúzsko s Desthieuxom.Druhý úsek s natlačenými 10 štafetami v jednej polminúte už bol o väčšom natiahnutí štartovného poľa s 18-tímami. Tomáš Hasilla (0+3, 1+3) dobíjal na 'ležke' trikrát a hneď klesol na 8. miesto. Nárazový vietor si vyžiadal na 'stojke' veľkú daň. Nemec Doll sa pobral na dva trestné okruhy, Tomáš Hasilla na jeden a strata na 15. mieste narástla na 2:03,4. Zakolísanie konkurencie využil Čech Šlesingr a Soukupa na tretí úsek poslal s náskokom 16,2 s pred Švédskom. Slováci sa museli zmieriť s poklesom až na 15. priečku a s veľkým mankom 3:11,4 min.uviedol Hasilla v mix zóne.Šimon Bartko (4+3, okruh) na treťom úseku už olympijskú púť Slovákov úplne zabrzdil so štyrmi trestnými okruhmi na 'ležke' s posledným 18. miestom (+5:40,6). Pred streľbou stojmo ho najlepší predstihli o celý jeden okruh a slovenskú štafetu stiahli z trate.povedal Bartko, ktorý absolvoval štafetový debut na vrcholných podujatiach. Dôležité okamihy sa udiali na špici. Opraty do rúk prevzal od Čecha Soukupa, ktorý si raz odkrúžil trest po streľbe stojmo, Nór J.T. Boe. Prekvapujúco sa mu nevyhol ani M. Fourcade a spečatil tak prepad Francúzov.Záverečný úsek vyriešil olympijskú tajničku s tromi kandidátmi na zlato Nórskom, Švédskom a Nemeckom, ostatní už zaostávali vyše minútu. O veľké strelecké finále sa postarali v záverečnej streľbe stojmo Švéd Lindström a Nór Svendsen. Švéd raz dobíjal, no Svendsen nevybieli ani po troch dobíjaniach jeden terč a Lindström s lukratívnym náskokom na medzičase 40,8 sekundy pred Svendsenom vyvolal obrovskú švédsku radosť z premiérového zlata v cieli. Pozoruhodné bolo, že jedine Švédi nemuseli ani raz krúžiť na trestnom okruhu.V konečnej medailovej bilancii na ZOH zvíťazilo Nemecko 3-1-3 pred Francúzskom 3-0-2, Švédskom 2-2-0, Nórskom 1-3-2 a Slovenskom 1-2-0.