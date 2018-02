ZOH: Tím OŠ Ruska prišiel po dopingu Krušelnického o bronz v curlingu

Vo štvrtok o tom rozhodol Športový arbitrážny súd (CAS).

Pjongčang 22. februára (TASR) - Tím Olympijských športovcov z Ruska (OSŘ) prišiel o bronzovú medailu v súťaži miešaných dvojíc v curlingu na ZOH v Pjongčangu. Vo štvrtok o tom rozhodol Športový arbitrážny súd (CAS) po dopingovom prípade Alexandra Krušelnického.



"Krušelnickij je vinný z porušenia antidopingových pravidiel," uviedol CAS v oficiálnom stanovisku. Krušelnickij mal pozitívny dopingový test na meldónium, musel vrátiť akreditáciu a akceptoval suspendáciu.



Dvadsaťpäťročný Rus sa už predtým priznal k porušeniu pravidiel a uviedol, že vráti svoju bronzovú olympijskú medailu. Tú získal spolu so svojou manželkou Anastasiou Bryzgalovovou v mixe. Zároveň podľa vlastných slov prijme aj ďalšie sankcie zo strany Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Napriek tomu tvrdí, že nedopoval úmyselne. Funkcionári ruského curlingu začali vlastné vyšetrovanie toho, ako sa zakázaná látka dostala do jeho tela.



"Nikdy som neporušil pravidlá športu a nikdy som neužíval doping. Bronz sme vybojovali tvrdou prácou a neustálym tréningom. Z mojej strany ale pripúšťam formálne porušenie súčasných antidopingoých pravidiel," vyhlásil Krušelnickij podľa agentúry DPA.



Bronz zo súťaže miešaných dvojíc by malo teraz získať Nórsko, ktoré prehralo s OŠR súboj o bronz. Podľa CAS ale o tom musí dodatočne rozhodnúť Svetová curlingová federácia a Medzinárodný olympijský výbor. MOV už informoval, že chce udeliť bronzovú medailu čo najskôr. Dostanú ju Nóri Magnus Nedregotten a Kristin Skaslienová, ktorí sú podľa nórskych médií už na ceste späť z domoviny do Kórejskej republiky.



Curlingová federácia má rozhodnúť aj o dĺžke trestu pre Krušelnického, ktorý sa rozhodol nevypovedať pred arbitrážnym súdom a verdikt tak padol iba po preštudovaní písomných dôkazov a materiálov. Stalo sa tak dva dni pred rozhodnutím MOV, či umožní Rusom niesť pri záverečnom ceremoniáli národnú vlajku.