Jegličov špeciálny duel so Slovákmi: Viem, čo som spravil

Slovinec Žiga Jeglič si dobre uvedomoval, že spôsobil smútok fanúšikom slovenského hokeja, medzi nimi aj tým, ktorí mu fandili počas jeho pôsobenia v Slovane Bratislava.

Pjongčang 18. februára (TASR) - Po zápase žiaril ako slniečko, veď premenil rozhodujúci nájazd a rozdal karty B-skupiny olympijského turnaja. Slovinec Žiga Jeglič si však tiež dobre uvedomoval, že spôsobil smútok fanúšikom slovenského hokeja, medzi nimi aj tým, ktorí mu fandili a obdivovali jeho rozstrelový formát počas jeho pôsobenia v Slovane Bratislava. "Áno, bol to pre mňa špeciálny zápas a Slováci sa teraz netešia. Viem, čo som spravil... Ale samozrejme ja som šťastný. Napriek tomu, že som tam dlho hral a mám tam veľa kamarátov," rozrečnil sa naradostený pre TASR.



Po tom, čo sa v základnom čase súboja zrodila remíza 2:2, v rozstrelovom nájazde Žiga ako záverečný exekútor rozhodol na 2:1 svojím tradične parádnym "vešiakom". "Mal som v hlave aj inú realizáciu, ale potom som videl, že sa to tam otvorilo, tak som to tam dal. Som rád, lebo Slováci hrali po našom vedení veľmi dobre, neustále boli nebezpeční. Bol to veľký boj, s menej šancami možno, ale s dramatickým nábojom."



Jegličovi sa pozdával výkon jeho tímu a hoci ľutoval, že neudržal vedenie 2:0, v konečnom účtovaní skupiny by to senzačné 2. miesto Slovincov v skupine nezmenilo. A ani pozíciu v ďalších bojoch, lebo vzhľadom na vyrovnanosť tejto vetvy nemohol z nej nikto získať štvrtú priamu miestenku vo štvrťfinále ako najlepšie mužstvo z druhých miesto troch skupín.



"Najlepšie by bolo, keby sme teraz dostali Kóreu. Samozrejme, že ani to by nebolo jednoduché, ale ak by som si mohol vybrať.. hrali sme s nimi prípravný zápas pred olympiádou. Dobre síce bránili, ale asi by to bolo ozaj najlepšie," zaželal si Jeglič.



Žigovo prianie sa však reálne naplniť nemohlo. Jedine v prípade, že by Kanada hrajúca o priamy postup do štvrťfinále (z druhého miesta) v nedeľnom večernom zápase pustila dva body práve domácej reprezentácii. Na Slovincov čakalo Nórsko.



vyslaní redaktori TASR ph ak