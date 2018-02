ZOH2018: KĽDR má pozvánku do Pjongčangu, možno vyšle 2 paralyžiarov

Športovci z KĽDR sa doteraz predstavili iba dvakrát na letnej verzii hier v roku 2012 v Londýne a o štyri roky neskôr v Riu de Janeiro.

Pjongčang 2. februára (TASR) - Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) dostala pozvánku na marcové zimné paralympijské hry v susednom Pjongčangu. Ako ju akceptuje, bude to premiéra krajiny na tomto podujatí. V piatok o tom informoval Medzinárodný paralympijský výbor (MPV).



Agentúra DPA informovala, že Severná Kórea by mohla na hry vyslať severských paralyžiarov Kima Jonghyona a Ma Yuchola, pričom športovci z oboch krajín by pochodovali na otváracom (9. marca) a záverečnom ceremoniáli (18. marca) bok po boku.



MPV informoval, že dvojica lyžiarov nedávno absolvovala debut vo Svetovom pohári v nemeckom Oberriede. "V Pjongčangu chceme mať toľko krajín, koľko je len možné a myslím si, že účasť KĽDR by vyslala veľmi silnú mierovú správu. Spoločný pochod týchto dvoch krajín na ceremoniáloch by bol veľmi silný moment," povedal prezident MPV Andrew Parsons.



Športovci z KĽDR sa doteraz predstavili iba dvakrát na letnej verzii hier v roku 2012 v Londýne a o štyri roky neskôr v Riu de Janeiro.



Severná Kórea sa zúčastní aj na februárových ZOH, kam vyšle dokopy 22 športovcov, pričom spolu s Kórejskou republikou vytvorí spoločné družstvo na ženskom hokejovom turnaji. Celkovo sa v Pjongčangu zúčastní 150-členná delegácia.