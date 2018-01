ZOH2018: Slováci budú v Pjongčangu štartovať v štvorboboch

Slovenskí bobisti zastrešení pod VŠC Dukla Banská Bystrica v práve skončenej sezóne EP pravidelne bodovali v pretekoch štvorbobov.

Bratislava 14. januára (TASR) - Na ZOH 2018 v Pjongčangu budú štartovať aj slovenskí bobisti. Vďaka svojim umiesteniam v Európskom pohári 2017/2018 získali olympijskú miestenku v štvorboboch. Rozhodol o tom redukovaný rebríček Medzinárodnej bobovej a skeletonovej federácie (IBSF) k 14. januáru.



Slovenskí bobisti zastrešení pod VŠC Dukla Banská Bystrica v práve skončenej sezóne EP pravidelne bodovali v pretekoch štvorbobov. Posádka s pilotom Radekom Matoušekom sa päťkrát z ôsmich štartov umiestnila v najlepšej desiatke. Najvyššie skončila v záverečných pretekoch v nemeckom Winterbergu, kde tím v zložení Radek Matoušek, Vladimír Šimík, Lukáš Kožienka a Jakub Fendek obsadil 6. priečku. V celkovom hodnotení seriálu skončil Matoušek so ziskom 592 bodov na skvelom štvrtom mieste, pred ním sa umiestnili iba traja nemeckí piloti. Víťazom hodnotenia EP v štvorboboch sa stal Christoph Hafer s 880 bodmi.



"Zo zisku olympijskej miestenky máme obrovskú radosť. Chalani svojimi výkonmi počas sezóny veľmi príjemne prekvapili, sami nečakali také skvelé výsledky. Už pred záverečnými pretekmi vo Winterberu sme vedeli, že ak nič nepokazia, tak by im olympijská nominácia v štvorboboch nemala ujsť. Napokon skončili v redukovanom rebríčku na 27. mieste," povedal pre TASR vedúci realizačného tímu bobistov Igor Kováč. "Konečná štvrtá priečka v Európskom pohári je výborné umiestnenie. V tomto seriáli sa body do olympijskej kvalifikácie zbierali najťažšie, no chalani v náročnej konkurencii obstáli. Treba vyzdvihnúť aj výkony pilota Matoušeka, ktoré boli kľúčové," dodal.



Slováci sa nepredstavia na februárových ZOH v dvojboboch, v rebríčku IBSF k 14. januáru rozhodujúcom pre udelenie olympijských miesteniek zostali v tejto disciplíne pod čiarou. Do renkingu sa započítavali okrem Európskeho pohára aj body zo Svetového pohára a Severoamerického pohára. V mužských dvojboboch aj štvorboboch sa predstaví zhodne 30 posádok, v ženských dvojboboch 20 posádok, Kórejská republika ako organizátor ZOH mala účasť automaticky istú.



Slovenskí bobisti v Pjongčangu nadviažu na štyri olympijské účasti posádky pilotovanej Milanom Jagnešákom (Salt Lake City 2002, Turín 2006, Vancouver 2010 a Soči 2014).