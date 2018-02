V odvolacej jury pre biatlonové súťaže je po tretí raz Ivor Lehoťan

Tvorí ju päť členov exekutívy IBU, ktorí zasadnú, ak by došlo k nejakým protestom proti rozhodnutiu súťažnej jury.

Banská Bystrica 6. februára (TASR) - Okrem samotných športovcov sa ocitnú v plnom nasadení na ZOH v Pjongčangu ďalší slovenskí vyslanci, ktorí budú riešiť pri biatlone najmä neočakávané situácie. Ak všetko pôjde dobre podľa predstáv, tak Ivor Lehoťan nebude musieť v odvolacej jury horúčkovito pracovať. Ak nikto neochorie, lekár Vladimír Vachalík bude, obrazne povedané, ordinovať len vitamíny. Ak sa ženskému biatlonu zadarí, tak aj bývalý reprezentant v behu na lyžiach a teraz tréner Martin Bajčičák si môže uľahčene vydýchnuť a prijať gratulácie.



Lehoťan už po tretí raz za sebou bude na ZOH člen odvolacej jury pre biatlonové súťaže. "Tvorí ju päť členov exekutívy IBU," spresnil, "a ak by došlo k nejakým protestom proti rozhodnutiu súťažnej jury, tak zasadneme. Naposledy sa tak stalo v roku 2009 počas majstrovstiev sveta, zhodou okolností v Pjongčangu, keď sme riešili protest Rusov proti rozhodnutiu súťažnej jury. Otázne bolo, kto získa zlato, či Maxim Čudov, alebo napokon zlatý Ole Einar Björndalen v dôsledku zlého označenia trate."



Pjongčang vyvolával dosť veľa polemík, či táto voľba bola správna. Viceprezident IBU zostáva pri vnímaní dejiska ZOH pokojný. "Je pre nás známy, hlavne vďaka MS v roku 2009, a potom z vlaňajška, s predolympijským testom na Svetovom pohári. My sme Kórejčanom pomohli aj v tom, že jedného z nich sme zaradili do technickej komisie IBU. Náš športový riaditeľ i generálna sekretárka chodili do Pjongčangu na pravidelné kontroly a neustále konzultovali niektoré záležitosti. Špecifikum olympijských hier však spočíva v tom, že my ako IBU sme zodpovední len za technický priebeh súťaží, nie za logistiku a k nej pridružené javy. Nepochybujem, že technicky bude všetko na špičkovej úrovni. Asi by som toto stredisku najviac prirovnal k Soči, a aj vo Vancouveri to bolo podobné, keďže vznikla kombinácia bežeckého a biatlonového štadióna, s vedľajším skokanským mostíkom. Budeme sa tak susedsky stretávať s inými športmi."



V minulosti mal Pjongčang problém s profilom tratí, strmé zjazdy a stúpania sa v dôsledku kritiky zmiernili, no napriek tomu im náročnosť nechýba. Lehoťan zalistoval v minulosti. "Pamätám si, ako sme tŕpli až do konca na majstrovstvách sveta v roku 2009, či sa Nasti Kuzminovej niečo v ceste za striebrom v masse neprihodí a či zvládne aj ten posledný zjazd s nepríjemnou zákrutou, ktorá vynášala. Aj na krkolomné pády v Soči si spomínam, trebárs na Mateja Kazára v štafetovom mixe, teraz dúfam, že nás takéto situácie obídu. V príprave našej reprezentácie sa profil tratí v Pjongčangu rešpektoval, Kuzminová tam síce vlani na Svetovom pohári chýbala, no vo všeobecnosti má Kóreu v obľube z čias, keď získala pre Slovensko na MS prvú medailu."



V programe ZOH uvažuje IBU v budúcnosti podľa Lehoťana aj o rozšírení disciplín. "Bola by v Pekingu na ďalšej olympiáde dvanásta, pribudli by miešané štafety singlov, ale to sa ešte nerozhodlo. Ak si terajší počet pretekov porovnáme z minulosti, trebárs s Naganom'98, tak je to obrovský nárast, takmer dvojnásobný, čo nás samozrejme teší."



Pred ZOH sa skloňoval doping a akási dvojkoľajnosť pri jeho posudzovaní zo strany MOV a medzinárodných federácií. "Je mi ľúto, že sa ruská výprava drasticky oklieštila," reagoval Lehoťan. "O rozhodnutiach oboch komisií MOV nechcem špekulovať, iste mali dostatočné podklady. My ako IBU sme do tohto procesu pripúšťania ruských športovcov na olympiádu nemohli zasahovať, no podľa mňa to boli v niektorých prípadoch prísne a nie dostatočne jasné rozhodnutia. Ďalšie otázky, ktoré z toho vyplynuli, budeme riešiť počas zasadnutia exekutívy IBU v Pjongčangu, takže príjemná debata na nás určite nečaká."



Bajčičák, počas aktívnej kariéry päťnásobný olympionik, mal v príprave biatlonistiek pod dohľadom bežeckú výkonnosť a podľa toho, aké časy dosahujú sestry Paulína a Ivona Fialkové, tak sa mu darilo. "Robíme všetko preto, aby nám olympiáda vyšla, takto sme si to naplánovali. Urobili sme maximum, aj cez leto, to nie je otázka jedného týždňa, dvoch. Podľa mňa je to u dievčat celoživotná práca, ktorú treba presne nasmerovať. Asi sme stihli všetko, v lete objemové tréningy, chodilo sa lyžovať na ľadovce, do Škandinávie, dievčatá sa rozpretekali. Máme za sebou klasický postup a ja som sa snažil odovzdať svoje skúsenosti. Verím, že napokon budeme spokojní a olympiáda nás za doterajšiu námahu odmení."



Profil tratí si Bajčičák nielen preštudoval, ale ho aj preniesol do vlastných nôh. "Vlani som tam nechýbal, je to náročné, silové, spočiatku so stúpaním, potom klesaním na strelnicu. Vyžadujú sa dobré fyzické parametre a mať riadne natrénované, aj z tohto dôvodu, by to mohlo dievčatám sedieť."



Pri biatlone strávi počas ZOH v Pjongčangu veľa času osvedčený lekár Vachalík. "Nič nové, špecifické by nám nemalo prekvapiť," zaprial si. "Budem pôsobiť v horskej dedine pre celú výpravu, nielen pre biatlon. Spočiatku veľkú pozornosť venujeme časovému posunu, dosť nepríjemnému. Zdravie bude prvoradé, tak ako na každej olympiáde, alebo inde. Najčastejšie treba riešiť ochorenia dýchacích ciest, rizikom bývajú lietadlo a letiská. Teraz sa dosť šíri chrípka a iné akútne respiračné ochorenia."



Často sa vo svete pred olympiádami objavovali správy o nákazlivých chorobách, naposledy pred Riom vírus Zika, ktorý prenášali komáre. "Teraz nám nič také nehrozí, len klasická nákaza," zvážil riziká Vachulík. "Mrazy sú lepšie ako teplo, mali by nám pomôcť, len tá cesta, tej sa najviac obávam. Pred ôsmimi rokmi Matej Kazár ochorel v lietadle na zápal priedušiek, do Vancouveru priletel s teplotami 39 a ani nesúťažil, musel po týždni odísť domov."



Vo všeobecnosti patria biatlonisti medzi odolných športovcov a myslí si to aj Vachalík. "Momentálne áno, sú bez problémov, len si budú musieť poriadne v dejisku oddýchnuť, doladiť formu, s preorientovaním organizmu na časový posun. Dúfam, že mi postačí na prácu veľká krabica s liekmi, najlepšie by bolo do nej nesiahnuť. Opatrnosť však prináša aj obavy, či tam mám všetko potrebné, lebo to nikdy nemôžete odhadnúť. V prípade núdze dôjde k zháňaniu, no podľa skúseností sa vždy dalo všetko v dejisku zohnať."