Slovenský krasokurčuliarsky pár má chuť svoj olympijský byt zariaďovať

Pjongčang 8. februára (TASR) - Je to tu pekné, vcelku aj veľké, možno až príliš, lebo je to trochu prázdne. Tak znie základný dojem z ubytovania v olympijskej dedine v Kangnungu, na ktorom sa zhodli slovenskí krasokorčuliari Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley. Tanečný pár býva v bloku s hokejistami, ostatní slovenskí olympionici v horskej dedine v Pjongčangu.



V prímorskom areáli vyrástol rad výškových budov typu bytových domov. Tie sú už teraz zarezervované, alebo aj predané budúcim majiteľom. Realizácia terajších buniek a budúcich bytov bola preto strohá. No nielen to, niektoré časti nie sú účelovo funkčné a najviac to "kole oči" v priestoroch budúcich kuchýň. Hotové linky, ale bez spotrebičov, sú prelepené plastom a páskami, nefunguje ani drez.



"Máme potrebu to tu zariaďovať ako nový byt... Myslela som si, že tu bude aspoň varná konvica. No nič to, zase treba povedať, že v jedálni by malo byť k dispozícii úplne všetko," smiala sa slovenská krasokorčuliarka.



Na raňajky si toho veľa nevšimli, lebo si dali iba obľúbené vločky, ale usudzujú podľa toho, čo videli v noci po prílete. "Ja sa teším na tieto ich čínske rezance, len neviem, či budú chutiť tak dobre, ako jedávame doma v Čechách," zdôraznila Lucie pre TASR.



Lukáš má tiež rád ázijskú stravu, ale predovšetkým miluje svoj šport a ako olympionik pociťuje potrebu dobre natrénovať: "Tu máme každý deň tréning, ale len polhodinu. Je to rozťahané na celý deň, aby sa všetci vošli. Preto sme si to vymysleli tak, že od trinásteho do šestnásteho sa presúvame do Soulu, kde budeme mať príležitosť trénovať viac. Polhodina by na také množstvo dní bola málo."



Súťaž tanečných párov má svoj krátky program 19. februára.