ZOH2018: Vedúci výpravy Buček verí, že problémy nenastanú

Bratislava 2. februára (TASR) - Vedúci výprav z viac ako 90 krajín prišli do dejiska XXIII. zimných olympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu s niekoľkodňovým predstihom. Slovensko zastupuje Roman Buček, ktorého hlavnou úlohou je po organizačnej stránke zabezpečiť všetko potrebné, aby sa slovenskí športovci mohli plne sústrediť len na svoje výkony.



Trojčlenný predvoj slovenskej olympijskej výpravy, vedúci spolu so svojimi zástupcami Borisom Demeterom a Romanom Hanzelom, od pondelka 29. januára priamo na mieste zabezpečuje všetko, čo súvisí s pobytom Slovákov v Kórejskej republike. "Riešime dopravu a ubytovanie. Našou úlohou je tiež pomôcť pri zabezpečovaní tréningov a všetkého čo s tým súvisí. Všetci športovci sú akreditovaní, mená sú potvrdené a všetko čo sa dalo sme zabezpečili. Pre mňa sa začala olympiáda príchodom prvých slovenských športovcov, ktorí musia mať zabezpečené všetko potrebné pred samotnými súťažami. Verím, že neočakávaných udalostí bude čo najmenej a všetko prebehne bez väčších problémov. Sme pripravení v prípade potreby aj improvizovať a vysporiadať sa s akýmikoľvek nástrahami," povedal Buček.



Nie všetci športovci a ich realizačné tímy budú môcť byť ubytovaní v horskej olympijskej dedine, pretože to nedovolí jej kapacita. Počas ZOH 2018 bude v nej bývať 3894 členov výprav, v druhej dedine v prímorskom Kangnungu sa ubytuje 2900 ľudí. "Organizačný výbor nám rok dopredu avizoval, že v horskej olympijskej dedine nemôžu bývať všetci. Je obrovský pretlak záujmu o ubytovanie v nej, ale jej kapacity na to nie sú dostatočné. Je náročné hľadať riešenia, ako to čo najuspokojivejšie zvládnuť. Obzvlášť preto, že ubytovanie v hoteloch v blízkosti dediny bude možné až krátko pred otvorením olympiády. Naša výprava bude bývať ešte v troch ďalších hoteloch. Je na jednotlivých zväzoch, kde budú bývať športovci a kde realizačné tímy. Budeme akceptovať ich návrhy," objasnil Buček problematiku ubytovania.



Slovensko má v Pjongčangu reprezentovať 56 športovcov a vedúci výpravy je presvedčený, že každý z nich si siahne na dno svojich síl. "Približne s takýmto počtom športovcov sme počítali dlhšie. Mrzí ma neúčasť snoubordistky Zuzany Stromkovej, ktorá si na základe postavenia v rebríčku vybojovala olympijskú miestenku, no zdravotný stav jej neumožní zúčastniť sa. Bol by som rád, keby všetci slovenskí olympionici naplnili svoje osobné ciele a tí, ktorí "pokukujú" po medaily, aby na ňu dosiahli. Nepochybujem o tom, že všetci urobia maximum pre to, aby zaznamenali výsledky na hranici svojich možností," uzavrel Buček.



Nominácia športovcov SR na ZOH 2018:



BIATLON:



Matej Kazár, Tomáš Hasilla, Martin Otčenáš, Michal Šíma, Šimon Bartko, Anastasia Kuzminová, Paulína Fialková, Alžbeta Majdišová, Ivona Fialková, Terézia Poliaková



KRASOKORČUĽOVANIE:



Lukáš Csölley, Lucie Myslivečková, Nicole Rajičová



ALPSKÉ LYŽOVANIE:



Petra Vlhová, Veronika Velez-Zuzulová, Soňa Moravčíková, Barbara Kantorová, Adam Žampa, Andreas Žampa, Matej Falat



BEŽECKÉ LYŽOVANIE:



Peter Mlynár, Andrej Segeč, Alena Procházková, Barbora Klementová, Miroslav Šulek



SNOUBORDING:



Klaudia Medlová



ĽADOVÝ HOKEJ:



Ján Laco, Branislav Konrád, Patrik Rybár, Ivan Baranka, Michal Čajkovský, Dominik Graňák, Marek Ďaloga, Tomáš Starosta, Juraj Valach, Peter Čerešňák, Juraj Mikuš, Martin Bakoš, Miloš Bubela, Marcel Haščák, Lukáš Cingeľ, Tomáš Marcinko, Patrik Lamper, Ladislav Nagy, Tomáš Surový, Andrej Kudrna, Peter Ölvecký, Michal Krištof, Matej Paulovič, Matúš Sukeľ, Marek Hovorka



SÁNKOVANIE:



Jozef Ninis, Jakub Šimoňák, Marek Solčanský, Karol Stuchlák, Katarína Šimoňáková