WADA navýši svoj rozpočet, chce byť ešte efektívnejšia

Pjongčang 8. februára (TASR) - Medzinárodná antidopingová agentúra (WADA) navýši svoj rozpočet pre efektívnejší boj proti dopingu. Organizáciu financujú jednotlivé štáty a Medzinárodný olympijský výbor (MOV).



"Náš rozpočet vzrastie z terajších 30 miliónov amerických dolárov na rok. V roku 2018 by to malo byť o 8 percent a bude to pokračovať ďalej," vyhlásil podľa agentúry DPA prezident WADA Craig Reedie. Od apríla minulého roka vykonala WADA 17-tisíc testov, počas hier v Pjongčangu ich bude ďalších 2500. "Urobili sme všetko preto, aby bola olympiáda čistá," dodal Reedie.