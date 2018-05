Zomrel bývalý svetový rekordér na 1500 m a košický rodák László Tábori

Rodák z Košíc sa venoval behom na stredné a dlhé trate. Svoju úspešnú športovú kariéru začal v 50-tych rokoch minulého storočia v klube Honvéd Budapešť pod vedením legendárneho trénera Mihálya Iglóia.

Los Angeles 24. mája (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrel v stredu bývalý slávny maďarský bežec a neskôr tréner László Tábori. Informovala o tom agentúra AP.



Rodák z Košíc sa venoval behom na stredné a dlhé trate. Svoju úspešnú športovú kariéru začal v 50-tych rokoch minulého storočia v klube Honvéd Budapešť pod vedením legendárneho trénera Mihálya Iglóia. V roku 1955 sa stal vtedy iba tretím mužom, ktorý dokázal zabehnúť míľu pod štyri minúty. V tom istom roku vyrovnal svetový rekord na 1500 m. Na OH 1956 v Melbourne obsadil Tábori štvrté miesto na 1500 m a šieste na 5000 m.



Po olympiáde spolu s trénerom emigrovali do USA a usadili sa v Los Angeles. Neskôr získal americké občianstvo a odštartoval trénerskú dráhu, pod jeho vedením vyrástli viaceré talenty na Univerzite v Južnej Karolíne. V roku 1995 ho uviedli do maďarskej Siene slávy, o sedem rokov neskôr získal za celoživotné úspechy a prínos športu cenu fair play od Medzinárodného olympijského výboru (MOV).