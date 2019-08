Zomrel strieborný medailista z futbalových MS v Čile Josef Kadraba

Za československú reprezentáciu nastúpil 17-krát a zaznamenal deväť presných zásahov.

Praha 5. augusta (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrel Josef Kadraba, strieborný medailista z futbalových MS 1962 v Čile v drese Československa. Informovala o tom v pondelok Slavia Praha, ktorej dres si obliekal v rokoch 1965 až 1967.



Kadraba je člen Klubu ligových kanonierov, v najvyššej súťaži zaznamenal 117 gólov. Za československú reprezentáciu nastúpil 17-krát a zaznamenal deväť presných zásahov. Na úspešnom svetovom šampionáte v Čile sa do listiny strelcov zapísal v semifinále proti Juhoslávii.



S futbalom začínal v Rakovníku, v roku 1957 prestúpil z pražskej Sparty do SONP Kladno a v roku 1965 do Slavie Praha. V roku 1967 išiel pracovať do Viedne, odtiaľ sa však po päťročnom legálnom pobyte nevrátil a neskôr ho preto v neprítomnosti odsúdili na dva roky odňatia slobody.