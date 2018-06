Zomrela olympijská víťazka a členka Siene slávy Anne Donovanová

Anne Donovanová získala dve zlaté olympijské medaily ako hráčka (1984, 1988) a jednu ako trénerka národného basketbalového tímu žien USA (2008).

New York 14. júna (TASR) - Olympijská víťazka a členka basketbalovej Siene slávy Anne Donovanová z USA zomrela v stredu vo veku 56 rokov na zlyhanie srdca.



"Je to pre nás veľká strata, no naša rodina sa cíti byť požehnaná tým, že Anne bola medzi nami. Sme hrdí na jej športové úspechy, ale ešte viac si ceníme jej charakter, láskavosť a pokoru," citovala agentúra AP vyhlásenie pozostalej rodiny. Donovanová získala dve zlaté olympijské medaily ako hráčka (1984, 1988) a jednu ako trénerka národného basketbalového tímu žien USA (2008).