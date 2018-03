Na paralympiáde v Pjongčangu bude SR reprezentovať 15 športovcov

Výprava slovenských paralympionikov na ZPH 2018 v Pjongčangu (9. - 18. marca):



Alpské lyžovanie: Henrieta Farkašová, Natália Šubrtová (navádzačka), Jakub Krako, Branislav Brozman (navádzač), Miroslav Haraus, Maroš Hudík (navádzač), Marek Kubačka, Mária Zaťovičová (navádzačka), Martin France, Petra Smaržová. Realizačný tím: Roman Petrík, Martin Makovník, Michal Červeň, Dušan Šaradín, Adam Šubrt a Martin Motyka.



Curling na vozíku: Radoslav Ďuriš, Monika Kunkelová, Dušan Pitoňák, Imrich Lyócsa, Peter Zaťko. Realizačný tím: František Pitoňák, Pavol Pitoňák, Milan Bubeník.



Vedúci výpravy: Maroš Čambal, administrátor: Tomáš Varga, lekár: Branislav Delej, fyzioterapeut: Stanislav Kliman, masér: Michal Beladič.

Kórejčania nebudú pochodovať pod jednotnou vlajkou

Bratislava 8. marca (TASR) - Už iba deň zostáva do otvorenia XII. zimných paralympijských hier v juhokórejskom Pjongčangu (9. - 18. marca). Pätnásť slovenských športovcov bude súťažiť v alpskom lyžovaní a curlingu na vozíku.Najväčší športový sviatok sa vrátil do Kórei po 30 rokoch. V roku 1988 sa konala v Soule prvýkrát v histórii olympiáda a paralympiáda na jednom mieste, vtedy v letnej verzii. Počas desiatich dní sa pod piatimi kruhmi predstaví viac ako 570 športovcov zo 48 krajín sveta. Ruskí paralympionici budú súťažiť pod hlavičkou Neutrálni paralympijskí športovci (NPA). KĽDR, Gruzínsko a Tadžikistan čaká debut na ZPH. O medaily sa bude bojovať v šiestich športoch - para alpské lyžovanie, parasnoubord, severské lyžovanie, biatlon, curling na vozíku a parahokej.Dejiskom para alpského lyžovania a parasnoubordu bude Alpine Centre Jeongseon, biatlon a bežecké lyžovanie sa uskutoční v stredisku Alpensia Biatlon Center. Zápasy v curling na vozíku a parahokej sa odohrajú v pobrežnom Kangnungu. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského paralympijského výporu (SPV).povedal prezident organizačného výboru hier (POCOG) Lee Hee-beom.Najväčšou slovenskou medailovou nádejou je zjazdárka Henrieta Farkašová, ktorá získali veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári v sezóne 2017/2018.Otvárací ceremoniál ZPH sa začne v piatok o 12.00 SEČ.Športovci z Kórejskej republiky a KĽDR nebudú spolu pochodovať na otváracom ceremoniáli (v piatok o 12.00 SEČ) zimných paralympijských hier v Pjongčangu.Juhokórejský paralympijský výbor uviedol, že zástupcovia oboch krajín diskutovali vo štvrtok o tejto možnosti, no napokon sa rozhodli nenastúpiť pod jednotnou vlajkou. Strany sa nevedeli dohodnúť, či bude na spoločnej vlajke vyobrazený aj ostrov Tokto, ktorý si okrem Kórejskej republiky nárokuje i Japonsko.Nezopakuje sa tak situácia z oficiálneho otvorenia ZOH 2018 v Pjongčangu, keď športovci z Južnej aj Severnej Kórey pochodovali na štadióne ako jednotný tím. Informáciu priniesla agentúra Yonhap.