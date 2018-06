Zranený Rudy nenastúpi proti Kórejskej republike

Tréner Joachim Löw deň pred duelom, v ktorom budú obhajcovia titulu bojovať o postup, uviedol, že Rudy podstúpil operáciu a nebude na zápas k dispozícii.

Kazaň 26. júna (TASR) - Nemecký futbalový stredopoliar Sebastian Rudy nenastúpi v záverečnom zápase svojho tímu v F-skupine MS v Rusku proti Kórejskej republike. V dueli so Švédskom utrpel viacnásobnú zlomeninu nosa.



Tréner Joachim Löw deň pred duelom, v ktorom budú obhajcovia titulu bojovať o postup, uviedol, že Rudy podstúpil operáciu a nebude na zápas k dispozícii. Rudy sa zranil v prvom polčase sobotňajšieho duelu so Švédskom (2:1), keď ho súper nešťastne zasiahol kopačkou do nosa. Hráč Bayernu Mníchov opustil ihrisko so zakrvenou tvárou.



Podľa Löwa nemá zmysel, aby Rudy nastúpil s ochrannou maskou. "Od zranenia ubehli len tri dni, čo je veľmi málo," povedal Löw. Nemcom bude pre trest chýbať aj stopér Jerome Boateng, ktorý dostal v súboji so Švédskom červenú kartu. "Ďalší hráči sú k dispozícii," dodal Löw.



Nemci budú mať istotu postupu do osemfinále v prípade, že Kórejskú republiku zdolajú aspoň o dva góly.