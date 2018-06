Slovan, DAC a Trenčín poznajú svojich súperov v kvalifikácii UEFA

Vizitka FC Milsami Orhei:



celý názov klubu: Football Club Milsami



rok založenia: 2005



štadión: Complexul Sportiv Raional (kapacita 2539 miest)



prezident: Ilan Shor



tréner: Adrian Sosnovschi



klubové farby: biela, červená



najväčšie úspechy: 1x majster Moldavska (2015), 2x víťaz Moldavského pohára (2012, 2018), 1x víťaz Moldavského Superpohára (2012)







Vizitka FC Dinamo Tbilisi:



celý názov klubu: Football Club Dinamo Tbilisi



rok založenia: 1925



štadión: Štadión Borisa Paichadzeho, Dinamo Arena (kapacita 54.549 miest)



prezident: Roman Pipia



tréner: Kachaber Kačarava



klubové farby: modrá, biela



najväčšie úspechy: 1x víťaz Pohára víťazov pohárov (1981), 16x majster Gruzínska (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2005, 2008, 2013, 2014, 2016), 13x víťaz Gruzínskeho pohára (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2003, 2004, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016), 7x víťaz Gruzínskeho Superpohára (1996, 1997, 1999, 2005, 2008, 2014, 2015)







Vizitka FK Budučnost Podgorica:



celý názov klubu: Fudbalski Klub Budućnost Podgorica



rok založenia: 1925



štadión: Stadion Pod Goricom (kapacita 15.230 miest)



prezident: Žarko Burič



tréner: Zoran Govedarica



klubové farby: modrá, biela



najväčšie úspechy: 7x majster Čiernej Hory (1932, jar 1933, jeseň 1933, 1934, 2008, 2012, 2017), 1x víťaz Čiernohorského pohára (2013), 1x víťaz Pohára Intertoto (1981)



Kalendár Európskej ligy 2018/2019:



20. júna: žreb 1. a 2. kola kvalifikácie



28. júna: 1. zápasy predkola



5. júla: 2. zápasy predkola



12. júla: 1. zápasy 1. kola kvalifikácie



19. júla: 2. zápasy 1. kola kvalifikácie



23. júla: žreb 3. kola kvalifikácie



26. júla: 1. zápasy 2. kola kvalifikácie



2. augusta: 2. zápasy 2. kola kvalifikácie



6. augusta: žreb play off



9. augusta: 1. zápasy 3. kola kvalifikácie



16. augusta: 2. zápasy 3. kola kvalifikácie



23. augusta: 1. zápasy play off



30. augusta: 2. zápasy play off



31. augusta: žreb skupinovej fázy



20. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



4. októbra: 2. kolo skupinovej fázy



25. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



8. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



29. novembra: 5. kolo skupinovej fázy



13. decembra: 6. kolo skupinovej fázy



17. decembra: žreb 16-finále



14. februára: 1. zápasy 16-finále



21. februára: 2. zápasy 16-finále



22. februára: žreb osemfinále



7. marca: 1. zápasy osemfinále



14. marca: 2. zápasy osemfinále



15. marca: žreb štvrťfinále a semifinále



11. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



18. apríla: 2. zápasy štvrťfinále



2. mája: 1. zápasy semifinále



9. mája: 2. zápasy semifinále



29. mája: finále (Olympijský štadión, Baku)







Dvojice 1. kola kvalifikácie Európskej ligy:



FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA - Dinamo Tbilisi



Budučnost Podgorica - AS TRENČÍN



Milsami Orhei - ŠK SLOVAN BRATISLAVA



Stjarnan - Nomme Kalju



Ilves Tampere - Slavia Sofia



Birkirkara/KÍ Klaksvík - Žalgiris Vilnius



Fola Esch - Europa/Priština



Glenavon - Molde



Stumbras - Apollon Limassol



Široki Brijeg - Domžale



Glasgow Rangers - Škupi Skopje



Progres Niederkorn - Gabala



Racing Union - Viitorul Konstanca



Samtredia - Tobol Kostanaj



Partizani Tirana - Maribor



Neftči Baku - Újpest Budapešť



Derry City - Dinamo Minsk



B36 Tórshavn/St Joseph's - OFK Titograd



Zaria Balti - Górnik Zabrze



Spartak Subotica - Coleraine



Pjunik Jerevan - Vardar Skopje



Shamrock Rovers - AIK Štokholm



Connah's Quay - Šachťor Soligorsk



Lahti - Hafnarfjördur



Ventspils - Luftëtari



Cliftonville - Nordsjaelland



Bananc Jerevan - Sarajevo



Engordany/Folgore - Kajrat Almaty



Petrocub Hincesti - Osijek



Anorthosis Famagusta - KF Lači



Ferencváros Budapešť - Maccabi Tel-Aviv



Balzan - Kešla Baku



Honvéd Budapešť - Rabotnički Skopje



Rudar Pljevlja - Partizan Belehrad



CSKA Sofia - Riga



Radnički Niš - UE Sant Julia/Gzira United



Lech Poznaň - Gandzasar-Kapan



Čichura Sačchere - Beitar Jeruzalem



Vaduz - Levski Sofia



Željezničar Sarajevo - Narva Trans



Cefn Druids/Trakai - Irtyš Pavlodar



Hibernian - NSÍ Runavík



Rudar Velenje - Tre Fiori/Bala Town



Levadia Tallinn - Dundalk



ÍBV - Sarpsborg



FC Kodaň - KuPS Kuopio



Liepaja - Häcken



Nyon 20. júna (TASR) - Súperom futbalistov ŠK Slovan Bratislava v 1. kole kvalifikácie Európskej ligy UEFA 2018/2019 bude moldavský tím Milsami Orhei. Tretí tím uplynulého ročníka najvyššej slovenskej súťaže FC DAC 1904 Dunajská Streda sa v rovnakej fáze stretne s gruzínskym Dinamom Tbilisi, AS Trenčín s FK Budučnost Podgorica z Čiernej Hory.Prvé zápasy sú na programe vo štvrtok 12. júla, odvety o týždeň neskôr (19. júla). DAC by mal začať doma, Slovan a Trenčín odohrajú prvé zápasy u súperov. Rozhodol o tom stredajší žreb vo švajčiarskom Nyone.Spolu 94 klubov rozdelili na základe koeficientu medzi nasadené a nenasadené, zo slovenských zástupcov figurovali v skupine nasadených Slovan a Trenčín, DAC bol nenasadený. Všetky tímy už dva dni pred žrebom rozhodili do deviatich skupín.DAC sa ocitol v druhej skupine a z nasadených tímov mohol okrem Tbilisi dostať za súperov Domžale, Gabalu, Glasgow Rangers alebo Apollon Limassol.V okruhu možných súperov Trenčanov boli okrem Podgorice aj Partizani Tirana, Újpest Budapešť, Samtredia a Racing Union.Slovan zaradili do 7. skupiny, medzi nenasadenými figurovala šestica tímov Rabotnički Skopje, Milsami Orhei, Rudar Pljevlja, Riga, Honvéd Budapešť a Balzan.