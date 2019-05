Zsolt Hornyák skončil ako tréner Liberca

Na svoj post sa v piatok rozhodol abdikovať z rodinných dôvodov.

Liberec 31. mája (TASR) - Slovenský futbalový tréner Zsolt Hornyák už v nasledujúcej sezóne nepovedie futbalistov českého Slovana Liberec. Na post sa v piatok rozhodol abdikovať z rodinných dôvodov.



Štyridsaťšesťročný tréner v Liberci odtrénoval 35 zápasov vo Fortuna lige a štyri v MOL Cupe. Slovan sa kvalifikoval do skupiny o titul a napokon skončil šiesty. "Chcel by som sa poďakovať Slovanu za šancu, ktorú mi dal. Veľmi ďakujem všetkým spolupracovníkom, nielen na športovom úseku. Špeciálne poďakovanie patrí fanúšikom, ktorí nás celú sezónu skvele povzbudzovali. Veľmi si to vážim a budem na nich spomínať iba v dobrom," citoval Hornyáka klubový web.