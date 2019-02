Zuzulovej bola v Are 2007 zima, teraz to čaká aj Vlhovú

Vlaňajšia majstrovská generálka v marcovom finálovom týždni Svetového pohára priniesla okrem chladu aj snehovú búrku a zrušenie dvoch súťaží.

Are 4. februára (TASR) - Kapitola č. 45 v histórii zjazdárskych MS bude mrazivá. V pondelok, v predvečer súťažného štartu v Are sa schyľovalo k veternému slávnostnému ceremoniálu s nízkou teplotou a meteorológovia hlásia aj na ďalšie dni dvojciferné mínusky s pocitovou teplotou pod -20 stupňov Celzia. Už v nedeľu si svoje vo švédskom dejisku "užili" najmä trénujúce lyžiarky, vrátane slovenskej hviezdy Petry Vlhovej.



Vlaňajšia majstrovská generálka v marcovom finálovom týždni Svetového pohára priniesla okrem chladu aj snehovú búrku a zrušenie dvoch súťaží. V roku 2007 sa na druhom svetovom šampionáte v Are temperatúry vyšplhali až na mínus 30. Veronika Zuzulová (neskôr Velez-Zuzulová) vtedy v telefonáte s TASR zdôraznila, že sa od zimy trasie v aute, ktoré ju unášalo z mrazivého dejiska obrovského slalomu, kde ani nezaregistrovala svoje 21. miesto a titul domácej matadorky Anje Pärsonovej: "Ja ani neviem, ako sa to vyvíjalo, ani neviem presne, koľkatá som. Je tu taká kosa, že som sa musela okamžite schovať do auta. Idem na izbu spať, aby som mala dosť síl na zajtrajší tréning slalomu."



V Are 2019 medzitým zrušili pre meškanie letov tlačovku rakúskeho tímu, svoju konferenciu posúvala aj slávna Američanka Lindsey Vonnová a posúval sa aj tréning zjazdu žien. Po tucte (pre slovenské alpské lyžovanie) netuctových rokoch to Petra Vlhová oproti Zuzulovej zrejme nebude mať oveľa ľahšie, ale to platí tiež o súperkách. Ešte stále mladá, 23-ročná reprezentantka už prekonala svoju o súťažnú generáciu staršiu priekopníčku slovenských úspechov vo Svetovom pohári. Na MS majú vyrovnané maximum 4. miesto v slalome (a spoločné striebro v tímoch), celkovo na vrcholných podujatiach Vlhová pridala ja 5. miesto v olympijskej kombinácii. Verejnosť od nej očakáva prvú slovenskú medailu v individuálnych disciplínach, pričom reálne môže pomýšľať na tri cenné kovy v troch vystúpeniach. Okrem slalomu a kombinácie aj v obrovskom slalome, pričom v špeciáloch je podľa súčasnej fazóny druhou favoritkou na zlato v závese fenomenálnej Mikaely Shiffrinovej. Kombinácia sa v tejto sezóne SP nešla, ale papierovo je väčšia favoritka okrem Američanky iba obhajkyňa titulu, Švajčiarka Wendy Holdenerová, možno ešte Nórka Ragnhild Mowinckelová.



"Budem sa snažiť koncentrovať a na MS pôjdem naplno, uvidíme, čo z toho bude. Vynechávam zjazd, super-G a súťaž tímov. Už som sa poučila a nechcem preto rozprávať o cieľoch, nechávam to konkrétne dni, je to risk, buď-alebo. Vlani som v Are preteky pokazila, čo bude to bude," zdôraznila Vlhová. Tlak na ňu nevyvíja ani inokedy dôsledne ambiciózny tréner Livio Magoni: "Celú sezónu hovorím, že Are pre mňa nie je dôležité. Je to iba jedna súťaž, môže sa skonči ako slalom v Maribore alebo úspešne. Pre mňa je najpodstatnejšie pódium v celkovom poradí Svetového pohára.”



Okrem Petry Vlhovej postaví Slovenská lyžiarska asociácia aj ďalšiu reprezentačnú osmičku s týmto obsadením disciplín:



muži:



Adam Žampa - slalom, obr. slalom, tímová súťaž*,

Andreas Žampa - obr. slalom, tímová súťaž*,

Matej Falat - slalom, obr. slalom (kval.), tímová súťaž*,

Matej Prieložný - obr. slalom (kval.), super-G, zjazd, kombinácia, tímová súťaž*,

Martin Bendik - super-G, zjazd, kombinácia,

Martin Hyška - slalom (kval.)



/*hlavný tréner vyberie trojicu pre tímovú súťaž/



ženy:



Petra Vlhová - slalom, obr. slalom, kombinácia,

Soňa Moravčíková - tímová súťaž,

Petra Hromcová - tímová súťaž