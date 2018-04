Zuzulovej rozlúčka: Svetové publikum, dojatí prezident i otec

Na snímke slovenská lyžiarka Veronika Velez - Zuzulová rozdáva autogramy počas jej rozlúčky s kariérou. Jasná, 7. apríla 2018. Foto: TASR - Branislav Račko

Tlačovky už s iným štatútom, chystá sa akadémia

Jasná 7. apríla (TASR) - Pred takou kopou zvedavcov, divákov a priaznivcov Veronika Velez-Zuzulová neabsolvovala ani viaceré podujatia Svetového pohára. Najlepšie na tom je, že tie odhadom tri tisícky pri jej sobotňajšej rozlúčke v Jasnej boli len jej priaznivci. To, že nejakých pár stovák z nich vygenerovala manažérska a sponzorská sféra, to len podčiarklo fakt, že na Priehybe sa lúčila veľká lyžiarka. Pravá šampiónka, ktorá do fanúšikovskej verejnosti rozsiala silné povedomie o lyžovaní, predovšetkým o slalome.zdôraznila pre TASR.Charizmu priekopníčky úspechov slovenského zjazdového lyžovania si prišli uctiť aj predstavitelia štátu. Paralelný slalom s ňou absolvoval minister obrany Peter Gajdoš. Pôvodne si mal dať jazdu aj prezident krajiny Andrej Kiska, ale neumožnila mu to zdravotná indispozícia.odznelo v krátkom prejave hlavy štátu.Dojímavé to bolo od začiatku, lebo prvýnastúpil proti Veronike vo veku 93 rokov. Oto Krajňák, dávny vrcholový pretekár, ktorý ako veterán súťažne lyžuje dodnes. Akcia gradovala duelmi s Petrou Vlhovou a s Romainom Velezom, samozrejme aj tie, hoci v značnom tempe, na exhibičnej úrovni. Teda do jázd sa zapracovali kolegiálne a manželské dohody. No a na záver boli aj slzy, trochu nečakané. V očiach ich mal Timotej Zuzula,úspešnej pretekárskej značky Zuzu. Divákom sa ospravedlnil:Ukoristený predmet bude Zuzulovi pripomínať jeho dcéru ako slalomárku, ktorej sa ako multifunkčný sprievodca, no predovšetkým ako tréner venoval takmer tri desaťročia. Veronike Velez-Zuzulovej, ktorá sa lúči v pozícii špičkovej svetovej športovkyne a najúspešnejšej slovenskej lyžiarky.Veronika Velez-Zuzulová prišla na sobotňajšiu tlačovú konferenciu v Jasnej žiariaca a tým pádom vyrovnaná. S tým, že toto by síce nemala byť jej posledná "tlačovka" života, ale zaiste je to bodka za štatútom (úspešná) lyžiarska reprezentantka.Odteraz už bude len bývalá a s inou funkčnou pozíciou. Možno v akadémii lyžovania, ktorú chystajú spolu s otcom Timotejom Zuzulom:Po zaujímavom odpichu mediálnej akcie došlo aj na malé a bezprostredné retro. Veroniku čakala ešte veľká súkromná párty na Bielej púti a za sebou mala už riadnu zaberačku. Už len kuriózny spôsobom prepravy na štarty jázd exhibičného paralelného slalomu riadne vyčerpával a proti najťažším "súperom" na záver nastupovala s potom na čele. Hore ju po každom dueli popri trati vytiahol skúter na štýl vodného lyžovania.konštatovala Velez-Zuzulová.Ako už viackrát po oznámení konca súťažnej kariéry naznačila, s lyžovaním sa nelúči:S jej milovaným odvetvím súvisí aj projekt, ktorý by mal byť zaujímavý podobne ako jej obdivuhodná športová kariéra. A to už zanedlho, lebo Veronika prekvapila informáciou, že s akadémiou vo formáte kempov by chcela začať už teraz v máji.