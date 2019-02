PRIESKUM: Protesty vládnemu Fideszu neublížili

Budapešť Foto: TASR/Ladislav Vallach

Fidesz-KDNP by v prípadných terajších voľbách do Európskeho parlamentu získal dvojtretinovú väčšinu, z 21 mandátov by mu patrilo 14.

Budapešť 5. februára (TASR) - Decembrové protivládne protesty a politické udalosti v Maďarsku neovplyvnili popularitu strán maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP, na druhej strane ale neprospeli ani opozícii, vyplýva z výsledkov prieskumu inštitútu Nézőpont, ktoré v utorok zverejnila internetová stránka komerčnej televízie ATV.



Januárový prieskum vykonal inštitút na mimoriadne veľkej celoštátnej reprezentatívnej vzorke, zúčastnilo sa na ňom až 5000 respondentov.



Z výsledkov vyplýva, že v novom roku najviac stratila opozičná strana Jobbik, ktorej tábor opustilo štvrť milióna priaznivcov. Jobbik by volilo 13 percent rozhodnutých voličov, oproti 20 percentám vo vlaňajších aprílových voľbách.



Fidesz-KDNP by v prípadných terajších voľbách do Európskeho parlamentu získal dvojtretinovú väčšinu, z 21 mandátov by mu patrilo 14. Tri poslanecké kreslá v EP by získal Jobbik, dve Maďarská socialistická strana - Párbeszéd (MSZP-P) a po jednom Demokratická koalícia (DK) a Politika môže byť iná (LMP).



V kategórii rozhodnutých voličov vedie Fidesz-KDNP s 54 percentami, druhý je Jobbik. MSZP-P podporilo v prieskume desať percent a LMP päť percent respondentov. Ostatné strany získali menej ako päť percent preferencií.



