Taliban považuje najnovšie rozhovory s USA za rozhodujúce

Islamabad 30. júna (TASR) - Hovorca Talibanu v nedeľu vyhlásil, že siedme a zároveň posledné kolo mierových rokovaní so Spojenými štátmi je rozhodujúce. Predstavitelia militantnej organizácie rokujú v nedeľu s vyslancom USA pre afganský mierový proces Zalmayom Khalilzadom v blízkovýchodnom Katare, kde má Taliban svoje oficiálne politické sídlo.



Hovorca Suhajl Šáhín povedal pre agentúru AP, že obe strany dúfajú v konkrétne výsledky vo svojom úsilí dosiahnuť konečnú dohodu. Tá by sa mala týkať aj eventuálneho stiahnutia vyše 20.000 vojakov USA a NATO z Afganistanu, čím by sa skončila najdlhšie trvajúca vojna, akú kedy Spojené štáty viedli.



Dohoda by zároveň dala záruky, že Afganistan už viac nebude bezpečným útočiskom pre teroristov, podnikajúcich z jeho územia teroristické útoky.



Rozhovory v katarskej Dauhe sa začali túto sobotu a očakáva sa, že sa skončia až niekedy v priebehu budúceho týždňa. USA by chceli konečnú dohodu dosiahnuť do 1. septembra.