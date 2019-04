Útoky džihádistov a potýčky na severe Burkiny Faso neprežilo 62 ľudí

Násilie na severe Burkiny Faso sa začalo ešte v roku 2015, odkedy sa rozšírilo aj na východ, do blízkosti hraníc s Togom a Beninom.

Ouagadougou 4. apríla (TASR) - Celkove 62 ľudí zahynulo v uplynulých dňoch na severe Burkiny Faso pri džihádistických útokoch a následných potýčkach medzi miestnymi komunitami. Oznámil to burkinský minister územnej samosprávy Simeon Sawadogo, ktorého citovala v noci na štvrtok tlačová agentúra AFP.



K násiliu podľa neho dochádzalo od minulej nedele do utorka v oblasti Arbinda blízko hranice s Mali. Z uvedeného počtu obetí pripadá 32 na útoky teroristov, zatiaľ čo zvyšných 30 je výsledkom "konfliktov a represálií" medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva.



Džihádisti "prenasledovali a zabíjali ľudí", pričom tiež deviatich uniesli, povedal Sawadogo v televíznom vysielaní. V nedeľu večer ozbrojenci vtrhli do dediny Hamkan, kde zabili miestneho náboženského vodcu, ako i jeho najstaršieho syna a synovca.



Vyvolané strety medzi komunitami označil minister za "žalostnú situáciu", ktorá si vyžiadala mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Upozornil, že "zámerom teroristov" je práve rozpútanie takéhoto konfliktu.



Násilie na severe Burkiny Faso sa začalo ešte v roku 2015, odkedy sa rozšírilo aj na východ, do blízkosti hraníc s Togom a Beninom. Burkinská vláda vyhlásila koncom uplynulého roka výnimočný stav v siedmich z 13 samosprávnych oblastí krajiny po tom, ako pri útoku blízko hranice s Mali zahynulo desať žandárov. Útoky predtým otriasli trikrát aj hlavným mestom Ouagadougou, kde prišlo o život celkove 60 ľudí.