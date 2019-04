A. Binsaláh sľúbil slobodné prezidentské voľby v Alžírsku do 90 dní

Vymenovanie dočasného prezidenta v utorok v Alžírsku opäť vyvolalo nové masové pouličné protesty.

Alžír 10. apríla (TASR) - Dočasný alžírsky prezident Abdalkádir Binsaláh v utorok prisľúbil slobodné prezidentské voľby do 90 dní od svojho nástupu do funkcie.



Vo svojom prejave k národu, odvysielanom v utorok večer v štátnej televízii, Binsaláh oznámil zámer urýchlene založiť nezávislý orgán, ktorý by vytvoril podmienky pre "čestné a transparentné voľby". Uviedol tiež, že v procese kreovania daného orgánu by mali byť nápomocné aj politické strany a občianska spoločnosť.



Binsaláh bol vymenovaný za dočasného prezidenta Alžírska v utorok dopoludnia. Funkcie sa ujal namiesto dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku, ktorý odstúpil po masových protestoch.



Binsaláh je Buteflikovým spojencom a do funkcie ho vymenovali na základe ústavy, ktorá stanovuje, že post hlavy štátu by mal prevziať predseda hornej komory parlamentu. Túto funkciu zastával práve Binsaláh.



Vymenovanie dočasného prezidenta však v utorok v Alžírsku opäť vyvolalo nové masové pouličné protesty. V hlavnom meste Alžír polícia proti protestujúcim študentom použila slzotvorný plyn a vodné delá.



Buteflika oznámil svoju rezignáciu pred týždňom po tom, ako ho ministerstvo obrany vyzvalo, aby "okamžite" odstúpil. Prezidentom Alžírska bol 20 rokov, v roku 2013 utrpel mozgovú porážku a na verejnosti sa odvtedy objavoval iba zriedka. Jeho súčasné štvrté funkčné obdobie sa malo skončiť 28. apríla.



Protesty v Alžírsku sa začali vo februári v súvislosti s tým, že Buteflika sa chcel uchádzať o piate funkčné obdobie.