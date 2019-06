A. Guterres: Nemám právomoc na začatie vyšetrovania Chášukdžího vraždy

Generálny tajomník OSN už v minulosti hovoril, že takéto vyšetrovanie nemôže spustiť bez mandátu, ktorý by mu mohla udeliť len Bezpečnostná rada OSN či za istých okolností aj Valné zhromaždenie OSN.

New York 20. júna (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres nemôže spustiť vyšetrovanie vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, na ktoré ho vo svojej stredajšej správe vyzvala expertka OSN. V reakcii na zmienenú správu to uviedol Guterresov hovorca Stéphane Dujarric, ktorého citovala agentúra DPA.



Osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva Agnes Callamardová vo svojej stredajšej správe vyzvala na vyšetrovanie saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a ďalších vysokopostavených predstaviteľov v prípade vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. V správe Callamardovej sa píše, že dôveryhodné dôkazy si vyžadujú ďalšie nezávislé a objektívne vyšetrovanie.



Callamardová v správe zároveň Guterresa vyzvala na iniciovanie medzinárodného vyšetrovania Chášukdžího vraždy. Hovorca generálneho tajomníka OSN Dujarric v reakcii uviedol, že Guterres verí, že v prípade je potrebné "úplné a transparentné vyšetrovanie", na ktorého spustenie však on sám nemá právomoc.



Guterres už v minulosti opakovane hovoril o tom, že takéto vyšetrovanie nemôže spustiť bez mandátu, ktorý by mu mohla udeliť len Bezpečnostná rada OSN či za istých okolností aj Valné zhromaždenie OSN. Viaceré ľudskoprávne organizácie sa však domnievajú, že začatie takéhoto vyšetrovania má Guterres vo svojej kompetencii, avšak nerozhodol sa preň.



Chášukdžího zabili vlani 2. októbra saudskoarabskí agenti na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom meste Istanbul. Saudskoarabské úrady tvrdia, že agenti nekonali na príkaz korunného princa.



V Saudskej Arábii zároveň súdia za zatvorenými dverami v prípade Chášukdžího vraždy 11 neidentifikovaných osôb a pre päť z nich žiada prokuratúra trest smrti. Callamardová, ktorá sa systematicky zaoberá prípadmi tzv. mimosúdneho zabíjania, však uviedla, že tento proces nespĺňa medzinárodné normy a vyzvala na jeho pozastavenie.



Vražda Chášukdžího vyvolala medzinárodný škandál a napätie vo vzťahoch medzi Rijádom a Ankarou i západnými štátmi vrátane Spojených štátov.