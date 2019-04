A. Merkelová odmietla požiadavku na vyvlastňovanie nájomných bytov

Merkelovej hovorca Steffen Seibert uviedol, že kancelárka si nemyslí, že by vyvlastňovanie bytov bolo dobrým riešením.

Berlín 8. apríla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová odmietla riešiť stúpajúce ceny prenájmov tým, že by pripustila vyvlastňovanie nájomných bytov, ktoré vlastnia veľké súkromné firmy, ako to navrhla iniciatíva Deutsche Wohnen & Co Enteignen. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Merkelovej hovorca Steffen Seibert uviedol, že kancelárka si nemyslí, že by vyvlastňovanie bytov bolo dobrým riešením. Vyhlásil, že kľúčom k prijateľnej cene bývania nie je vyvlastňovanie, ale dostatočný počet dostupných nájomných bytov.



Predsedníčka Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Andrea Nahlesová takisto tvrdí, že vyvlastňovanie je nesprávnym riešením.



V Berlíne a v ďalších nemeckých, i niekoľkých európskych mestách sa v sobotu konali protesty proti zvyšovaniu cien nájomného. V hlavnom meste Nemecka došlo totiž za posledných desať rokov napríklad k dvojnásobnému nárastu cien.



Organizátori sobotňajšej demonštrácie - iniciatíva za vyvlastnenie bytov (Deutsche Wohnen & Co Enteignen) - vyslovili požiadavku, aby krajinská vláda Berlína od tých firiem, ktoré disponujú viac než 3000 nehnuteľnosťami, odkúpila približne 250.000 bytov v hodnote viac než 36 miliárd eur.