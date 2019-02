A. Merkelová: Stále je čas na nájdenie riešenia ohľadne brexitu

Britskí poslanci v januári odmietli dohodu o brexite, ktorú s EÚ vyrokovala premiérka Theresa Mayová.

Tokio 5. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyjadrila v utorok presvedčenie, že ešte stále je čas na dohodu ohľadne odchodu Británie z Európskej únie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Britskí poslanci v januári odmietli dohodu o brexite, ktorú s EÚ vyrokovala premiérka Theresa Mayová. Ani necelé dva mesiace pred termínom brexitu, ktorým je 29. marec, pritom nie je jasné, za akých podmienok sa tento proces uskutoční. Hrozí preto neriadený odchod Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody.



"Z politického hľadiska je ešte stále čas. A mali by ho využiť všetky strany," povedala Merkelová v súvislosti s brexitom na ekonomickej konferencii v japonskom Tokiu.



Podľa nej je však v tejto fáze potrebné vedieť, ako presne si Británia predstavuje svoje budúce vzťahy s Európskou úniou. Súčasne však priznala, že času už veľa nezostáva a že neistota spojená s blížiacim sa brexitom zneisťuje podnikateľský sektor.



Britská premiérka sa momentálne snaží presvedčiť EÚ, aby súhlasila s úpravami dohody o brexite, ktoré požadujú britskí poslanci, najmä čo sa týka spornej otázky budúceho režimu na hraniciach medzi Severným Írskom a Írskou republikou.



Merkelová priznala, že otázka tzv. írskej poistky, ktorá má zabrániť obnoveniu tvrdej hranice na írskom ostrove, je veľmi špecifickým problémom, podľa nej však nie neriešiteľným.



"Z ľudského hľadiska by malo byť možné nájsť riešenie tohto konkrétneho problému. Ale závisí to... od toho, akú vzájomnú obchodnú dohodu sa nám podarí vyrokovať," uviedla šéfka nemeckej vlády.