Abádí: Parlamentné voľby v Iraku sprevádzalo porušovanie pravidiel

Bagdad 6. júna (TASR) - Komisia preverujúca podozrenia z nezrovnalostí počas májových parlamentných volieb v Iraku zistila, že pri hlasovaní dochádzalo k "nebývalému" porušovaniu pravidiel. Vyhlásil to iracký premiér Hajdar Abádí, ktorého citovala v stredu agentúra AP.



Podľa vyjadrenia Abádího na utorňajšej pravidelnej tlačovej konferencii príslušná komisia konštatovala "rozsiahlu manipuláciu" a vyčítala volebným orgánom, že "neprijali potrebné opatrenia alebo prijali opatrenia nesprávne".



Komisia, ktorú tvoria šéfovia piatich bezpečnostných a dozorných úradov i úradu boja proti korupcii, okrem iného odporučila ručne prepočítať najmenej päť percent odovzdaných hlasov a vyhlásiť za neplatné všetky hlasy zahraničných a vysídlených voličov.



Iracká vláda podľa Abádího tieto odporúčania schválila. Môže sa tak predĺžiť proces vytvárania novej vlády, upozornila AP. Nezávislá ústredná volebná komisia však predtým poprela, že by voľby sprevádzali rozsiahle nezrovnalosti, a odmietla výzvy na ručné prepočítavanie alebo rušenie platnosti hlasov.



Iračania volili 12. mája 329-členný parlament a išlo o prvé voľby odvtedy, čo Irak vlani v decembri vyhlásil víťazstvo nad militantmi extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Najviac kresiel (54) v irackom parlamente získala koalícia pod vedením vplyvného šiitského duchovného Muktadu Sadra, hlasného odporcu Spojených štátov a Iránu, ktorá zasadila úder bloku úradujúceho premiéra Abádího.



Vo voľbách bol prvýkrát v Iraku použitý elektronický hlasovací systém, ktorý urýchľuje sčítavanie hlasov. Objavili sa však obvinenia z porušenia volebného zákona v niektorých provinciách - vrátane severoirackej provincie Kirkúk bohatej na ropu.