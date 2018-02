Abbás sa podrobil v USA lekárskej prehliadke, jeho stav je dobrý

Špekulácie o Abbásovom zdraví sa objavili v súvislosti s tým, že tento týždeň počas prejavu na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku pôsobil unaveným dojmom a namáhavo dýchal.

Jeruzalem 23. februára (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás sa počas návštevy v USA podrobil lekárskym vyšetreniam, ktoré ukázali, že jeho zdravotný stav je dobrý. Podľa agentúry AP to 82-ročný Abbás uviedol v noci na piatok v rozhovore pre palestínsku televíziu.



Špekulácie o Abbásovom zdraví sa objavili v súvislosti s tým, že tento týždeň počas prejavu na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku pôsobil unaveným dojmom a namáhavo dýchal. Abbás, ako poznamenala AP, je silný fajčiar.



Nemenovaný zdroj z Abbásovho okolia pre AP uviedol, že palestínsky prezident sa lekárskej prehliadke a vyšetreniam podrobil v jednej z nemocníc v Baltimore.



Z USA mal Abbás v stredu odcestovať do Venezuely. Jeho príchod do Ramalláhu sa očakáva v piatok alebo v sobotu.



Mahmúd Abbás sa stal prezidentom Palestínskej samosprávy v roku 2004 po smrti Jásira Arafata. Spočiatku pokračoval v dialógu s Izraelom, ktorý bol však v roku 2014 pozastavený a doteraz nebol obnovený.