Abdalláh II.: Blízky východ a Afrika potrebujú zahraničné investície

Na rokovaniach v Konferenčnom centre kráľa Husajna ibn Talála na jordánskom východnom pobreží Mŕtveho mora sa zúčastňuje približne 1000 politikov, podnikateľov i predstaviteľov občianskej spoločnosti.

Ammán 6. apríla (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh II. vyzval v sobotu zahraničie, aby viac investovalo do Blízkeho východu a severnej Afriky, pretože investície zo zahraničia tento región potrebuje na to, aby si dokázal vytvoriť "svoju pozitívnu budúcnosť".



"To, čo sa deje v našej zemepisnej oblasti, má vplyv na celý svet," zdôraznil Abdalláh v otváracom príhovore zasadania Svetového ekonomického fóra (WEF) na tému Blízky východ a severná Afrika.



Na rokovaniach v Konferenčnom centre kráľa Husajna ibn Talála na jordánskom východnom pobreží Mŕtveho mora sa zúčastňuje približne 1000 politikov, podnikateľov i predstaviteľov občianskej spoločnosti, približuje agentúra DPA.



"Naša ekonomická situácia je nádejná," povedal Abdalláh, pričom však poznamenal, že hospodárstvo Jordánska musí v poslednom čase riešiť závažné problémy spojené s utečeneckou krízou. V súčasnosti sa na území tejto krajiny nachádza približne 1,3 milióna utečencov zo Sýrie.



Témami dvojdňovej konferencia WEF sú nezamestnanosť, vojnové konflikty, hospodársky rozvoj a klimatické zmeny v blízkovýchodnom a severoafrickom regióne.



Na otváracej ceremónii sa v sobotu zúčastnili aj generálny tajomník OSN António Guterres, palestínsky prezident Mahmúd Abbás či nigérijský prezident Muhammadu Buhari.