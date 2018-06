Abdeslama, podozrivého z parížskych útokov, predviedli pred sudcu

Abdeslam prvýkrát prehovoril pred vyšetrovateľmi v marci tohto roku. Vyhlásil vtedy, že iný muž, ktorý mu mal pomáhať pri úteku, je nevinný.

Paríž 28. júna (TASR) - Salaha Abdeslama, kľúčového podozrivého z teroristických útokov v Paríži z novembra 2015, predviedli vo štvrtok do kancelárie vyšetrovacieho sudcu vo francúzskej metropole. Ide o jeho šieste vypočutie od vlaňajšieho vznesenia obvinenia. S odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia francúzskej justície o tom informovala agentúra AP.



Ďalšie podrobnosti ani detaily v súvislosti s štvrtkovým vypočúvaním citovaný zdroj neuviedol. Abdeslam v minulosti vyhlásil, že jeho obranou bude mlčanie.



Abdeslam prvýkrát prehovoril pred vyšetrovateľmi v marci tohto roku. Vyhlásil vtedy, že iný muž, ktorý mu mal pomáhať pri úteku, je nevinný. Na ďalšie otázky odpovedať odmietol.



Salah Abdeslam, francúzsky občan, je podľa vyšetrovateľov jediným preživším zo skupiny teroristov z militantnej organizácie Islamský štát (IS), ktorí zorganizovali útoky na viacerých miestach Paríža večer 13. novembra 2015, keď zahynulo 130 ľudí.



Chytili ho v Bruseli v marci 2016 a nasledujúci mesiac vydali do Francúzska.



Tento Francúz je takisto obžalovanou osobou v inom prípade v Belgicku, kde je s ďalším podozrivým obvinený z pokusu o vraždu, ku ktorému malo dôjsť počas prestrelky s políciou.