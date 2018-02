Abe a Trump chcú vytrvať v tlaku na KĽDR, kým sa nevzdá zbraní

Južná Kórea oznámila, že jej prezident Mun Če-in, ktorý presadzuje diplomatické riešenie situácie okolo Severnej Kórey, dostal pozvánku na stretnutie s vodcom Kim Čong-unom v Pchjongjangu.

Tokio 15. februára (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe a americký prezident Donald Trump sa zhodli, že budú pokračovať v tlaku na Severnú Kóreu až dovtedy, kým sa Pchjongjang nevzdá svojho jadrového a raketového programu. Oznámilo to vo štvrtok japonské ministerstvo zahraničných vecí.



Obaja lídri vo vyše hodinovom telefonáte v noci na štvrtok potvrdili, že nebude "nijaký zmysluplný dialóg", kým Severná Kórea nebude súhlasiť s "úplnou, overiteľnou a nezvratnou denuklearizáciou", uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



"Dialóg len kvôli dialógu by nemal zmysel," citovala Abeho vyjadrenie pre novinárov po skončení telefonátu agentúra Reuters.



Južná Kórea oznámila, že jej prezident Mun Če-in, ktorý presadzuje diplomatické riešenie situácie okolo Severnej Kórey, dostal pozvánku na stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Pchjongjangu. Pozvánku mu odovzdala Kimova sestra, keď minulý týždeň navštívila pri príležitosti zimnej olympiády Južnú Kóreu.



Viceprezident USA Mike Pence, ktorý bol taktiež v Južnej Kórei na otvorení olympijských hier, v stredu povedal, že Spojené štáty sú otvorené rozhovorom s Pchjongjangom, avšak len so zámerom tlmočiť mu, že sa musí vzdať jadrových zbraní.